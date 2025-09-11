Commanders vs Packers: Pronóstico, previa, análisis y posibles claves del partido

Commanders vs Packers Jayden Daniels y Micah Parsons volverán a enfrentarse, ahora sin ser rivales divisionales.

El inicio de la semana de NFL trae un partido estelar entre dos fuertes contendientes en la Conferencia Nacional. Los Commanders se quedaron a un paso de llegar al Super Bowl el año pasado y ahora tienen la esperanza de reafirmar su poderío en la Nacional. En frente, Gran Bay viene de conseguir una victoria que ilusiona a todo su público. Con Micah Parsons en la defensa, esta franquicia podría tener la clave para ser uno de los equipos más fuertes de toda la liga y pelear por el campeonato.

El horario estelar tiene a Green Bay de nuevo como local para buscar su segunda victoria de la campaña. Uno de estos dos equipos perderá su invicto esta noche, mientras que el otro se colocará como uno de los favoritos de su división. El resultado también puede marcar la pauta de una temporada brillante para algunas de estas dos escuadras.

It's Jayden vs. Jordan on TNF ✨



WASvsGB – Tonight 8:15pm ET on Prime Video

Also streaming on @NFLPlus pic.twitter.com/bsdsBUbTUk — NFL (@NFL) September 11, 2025

Pronóstico del Commanders vs Packers | NFL, Semana 2

En su arranque de la temporada, los Commanders cumplieron con el pronóstico y se impusieron a los New York Giants. Aunque batallaron por momentos, Dan Quinn volvió a demostrar que es una de las mentes defensivas más destacadas de la NFL y detuvo a Russell Wilson y compañía para quedarse con la victoria.

También, los Packers dieron un golpe de autoridad en su victoria frente a los Detroit Lions, quienes tuvieron el mejor récord de temporada regular el año pasado. Desde que Jordan Love tomó la titularidad, la franquicia ha ido mejorando su récord y su juego de forma progresiva. Ahora, si mantienen esa tendencia, podrían regresar a los Playoffs para pelear por el juego estelar una vez más.

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades de resultado están de la siguiente manera:

Triunfo Green Bay Packers : 60.67%

: 60.67% Triunfo Washington Commanders: 39.33%

Posibles claves del partido para Washington Commanders

Series ofensivas largas y sostenidas para cansar a la defensa rival

Mantener las jugadas de acarreo con Jayden Daniels y evitar las presiones defensivas

Tomar la ventaja temprano en el partido

Posibles claves del partido para Green Bay Packers

Equilibrar el ataque aéreo y terrestre

Mantener la efectividad defensiva en zona roja

Que Rashan Gary, Kingsley Enagabrey y Lukas Van Ness logren generar presión cuando Micah Parsons tenga coberturas dobles.

El partido comenzará a las 18:15 horas de este jueves 11 de septiembre desde la cancha del Lambeau Field.