FIDE Gran Swiss (1)

El Gran Suizo de la FIDE 2025 es un acontecimiento ajedrecístico de envergadura, un verdadero festín de ingenio donde 116 maestros se batirán en la sección abierta y 56 damas lo harán en la femenina, atraídos por los numerosos premios. Este torneo, que se celebra en la mítica Samarcanda, Uzbekistán, del 3 al 16 de septiembre de 2025, es un peldaño clave en la escalada hacia el Campeonato Mundial de Ajedrez 2026. Los dos primeros en cruzar la meta, tanto en la categoría abierta como en la femenina, se ganarán un codiciado pase al Torneo de Candidatos.

Todo se jugará en un formato suizo de 11 rondas, con un control de tiempo clásico que pondrá a prueba la paciencia y la astucia de los contendientes. Se espera que los mejores jugadores del orbe se den cita, convirtiendo este evento en uno de los torneos de ajedrez más fieros y prestigiosos del calendario.

LUCHA DE TITANES

Aunque Carlsen no estará en la contienda, el torneo reunirá a titanes como el campeón mundial Gukesh Dommaraju, Praggnanandhaa, Arjun Erigaisi, Nodirbek Abdusattorov, Alireza Firouzja, Ian Nepomniachtchi, Anish Giri, Shakhriyar Mamedyarov y Levon Aronian, todos desplegando su ingenio en la sección abierta. Divya Deshmukh, la india que acaba de imponerse en un importante torneo de la FIDE, también se lanzará al ruedo en la categoría abierta, dejando de lado el torneo femenino. De hecho, entre los 116 jugadores que se batirán en esta lid, habrá nada menos que 15 representantes de la India, listos para dejar su huella en el tablero.

El campeón mundial merece que se le honre con la partida de la primera ronda

Bacrot,Etienne (FRA) - Gukesh D (IND)

Defensa Caro-Kann

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Af5 4.Cf3 e6 5.Ae2 Ce7 6.0–0 h6 7.Cbd2 Cd7 8.Cb3 g5 9.a4 Ag7 10.Te1 0–0 11.h3 b6 12.Ae3 Tc8 13.a5 c5 14.Aa6 Tc7 15.axb6 axb6 16.c3 cxd4 17.Cbxd4 Ae4 18.Cd2 Ag6 19.Cb5 Tc6 20.Cd4 Tc5 21.C4f3?! (Un pequeño error. ¿Cómo dominar y entender este tipo de posición? Se logra jugando un par de docenas de partidas semi-lentas a partir de la jugada 11….b6. Así trabajaba Botvinnik con su segundo Simagin. Correcto es 21 h4 gxh4 22 f4 con resultado incierto)

21….Ta5 22.Ad4?! Dc7 23.De2?! (Hay que cambiar en a5)

23….Txa1 24.Txa1 Ta8 25.Te1 Cc5 26.Ab5 Ta2 27.Cf1 Ae4?! (Primera falla del campeón. Es mejor 27….Cf5 28 Ce3 Cxd4 29 cxd4 Ce4 con una pequeña ventaja)

28.Cg3 Cg6 29.Ch5 Ah8

Diagrama

30.Cd2?? (La variante proporcionada por Stockfish es irrealizable por un ser humano: 30 g3 Bxf3 31 Dxf3 Txb2 32 Ad3 Cxd3 33 Dxd3 Dc4 34 Dd1 Db3 35 c4 Dxd1 36 Txd1 y seguimos en el margen de tablas)

30….Txb2 31.Ta1 Dc8 32.c4 Txd2 33.Dxd2 Cb3 34.De3 Cxd4 35.Dxd4 Axe5 36.Dd1 dxc4 37.Ta4 Ad5 38.De2 c3 39.Ad3 Dc7 40.Ac2 Ah2+ 41.Rf1 Ae5 42.Rg1 Rf8 43.Dd3 Ch4 44.f3 Dc5+ 45.Rf1 Cf5 0–1