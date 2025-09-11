Isaac del Toro también se impone en el GP Citta di Peccioli

Brilla el mexicano en Peccioli. Isaac del Toro se sigue ganado la admiración de los italianos al sumar este jueves su tercera victoria en el presente verano. (@TeamEmirates)

Horas después de haber triunfado en el Giro della Toscana, el mexicano Isaac del Toro también se llevó la victoria este jueves en el GP cita di Peccioli - Copa Sabatini que constó de 197.600 kilómetros de recorrido.

Del Toro se despachó la prueba en 4 horas 46 minutos 56 segundos, superando al francés Thomas Benjamín, quien llegó a 0:05 del mexicano y al británico Bren Granger a 0:08.

El recorrido constó de un circuito de 24.8 kilómetros con ascensos en las localidades de Montefoscoli, Terriciola y Muro di Greta, al que el pelotón le dio cinco giros para después tomar un llano de 12.2 kilómetros que los pedalistas tuvieron que recorrer tres veces para llegar a la meta.

El mexicano del equipo UAE Emirates, su compañero Jan Christen, el ecuatoriano Richard Carapaz y el ganador de las últimas dos ediciones, el suizo Marc Hirschi apretaron a falta de 35 kilómetros la caza de los punteros, entre ellos el también mexicano Edgar Cadena, del equipo Petrolike, que se mantuvo entre los 10 primeros del pelotón líder durante más de 140 kilómetros.

A falta de 60 kilómetros a la meta empezó el ataque del grupo mayoritario, encabezado por Del Toro que pasó de 4 minutos de desventaja a sólo uno, un poco más adelante Isaac se colocó a 13 segundos de los líderes.

A unos 11 kilómetros rumbo a la meta el pedalista de Ensenada se colocó tercero detrás de Hirschi y su coequipero Christen, mientras que Cadena se rezagó al sitio 17, Del Toro no esperó más y se fue al frente para entrar solitario a la meta.

Con esta victoria Isaac del Toro suma tres en las clásicas carreras italianas de verano tras ganar el Giro della Toscana, y anteriormente el GP Industria & Artigianato.

Del Toro volverá a correr el 14 de septiembre por el Trofeo Matteotti, carrera de un día de 194 kilómetros.