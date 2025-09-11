Ludvig Åberg es uno de los dos líderes en la R1 del BMW PGA Championship

BMW PGA Championship. El sueco y el francés Tom Vaillant fueron los mejores de la primera ronda en el torneo del DP World Tour que se juega en Wentworth. (Foto especial)

El sueco Ludvig Åberg, miembro del equipo europeo para la Ryder Cup, es el primer líder, empatado con el francés Tom Vaillant en el BMW PGA Championship, que se juega en el Wentworth Club de Virginia Water, Reino Unido.

Åberg, de 25 años, número 14 del mundo y que disputará su segunda Ryder, empezó mal, con bogey al 1, pero luego se rehízo de sobra con hasta nueve birdies y sin más fallos para firmar una tarjeta de 64 (-8) y ser el mejor integrante del equipo de Luke Donald en Wentworth.

Åberg y Vaillant aventajan en un golpe al sudafricano Casey Jarvis y en dos a un grupo de cuatro jugadores entre los que se encuentra el también jugador Ryder el inglés Matt Fitzpatrick.

También empezaron con consistencia, los tres con 67 (-5), el inglés Justin Rose, el noruego Viktor Hovland y el irlandés Shane Lowry.

Otros cuatro miembros del equipo acabaron bajo par: el norirlandés Rory McIlroy y el inglés Tyrrell Hatton (-3) y el español Jon Rahm y el escocés Robert MacIntyre (-1). No pudieron ganar al campo el también inglés Tommy Fleetwood (+1) y el danés Rasmus Højgaard (+2).

El mejor de los españoles en el BMW PGA Championship es Pablo Larrazábal, que marcha con -4 tras 16 hoyos, cuando el torneo tuvo que interrumpirse por falta de luz. El madrileño Eugenio Chacarra acabó su vuelta con -3.

En Wentworth juegan 11 de los 12 jugadores seleccionados por Luke Donald para defender el título ante Estados Unidos. Sólo falta el austríaco Sepp Straka. La Ryder se jugará del 25 al 27 de septiembre en el Bethpage Black Course de Farmingdale, Nueva York.