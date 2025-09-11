NFL 2025: Partidos, fechas y horarios de la Semana 2

Semana 2 de la NFL

El jueves llega finalmente y es sinónimo de NFL. La segunda fecha de la temporada regular llega con varios partidos estelares, entre ellos, el enfrentamiento entre los últimos dos protagonistas del Super Bowl: los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs, dos pesos completos que quieren dejar claro desde el principio de la campaña que tienen lo necesario para volver a pelear el título.

Partidos, fechas y horarios de la NFL | Semana 2

Semana 2 | NFL El partido estelar se disputará entre los actuales campeones de conferencia: Eagles y Chiefs.

Washington Commanders (1-0) vs (1-0) Green Bay Pakcers | jueves 11 de septiembre (18:15 horas)

Dos serios candidatos al título de la Conferencia nacional se enfrentan para arrancar las emociones. Los Commanders de Jayden Daniel vienen de arrancar la campaña con un triunfo divisional y hoy tendrán una nueva oportunidad de demostrar de qué están hechos. En frente, los Packers hicieron una fuerte declaración tras aplastar a los Detroit Lions en el inicio de la campaña y con un Micah Parsons que brilló en su debut vistiendo el jersey de los ‘queseros’.

Cleveland Browns (0-1) vs (0-1) Baltimore Ravens | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Para iniciar el domingo, tendremos un duelo divisional del norte de la Conferencia Americana. Los Browns vienen de caer en su debut y dejaron serias dudas en su juego ofensivo. De forma similar, los Ravens dejaron ir una amplia ventaja en el último cuarto frente a los Bills en horario estelar. Ahora estarán en casa para dejar atrás ese capítulo amargo e ir por su primera victoria.

Jacksonville Jaguars (1-0) vs (1-0) Cincinnati Bengals | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Un duelo felino entre dos primeras selecciones globales nos espera la mañana de domingo. Los Jaguars de Trevor Lawrence iniciaron con el pie derecho la era de Liam Coen como head coach, y un segundo triunfo consecutivo los pondría en la cima de su división. Mientras tanto, Joe Burrow y los Bengals sueñan con cambiar los malos con inicios con un esperanzador 2-0 para no tener que estar remontando la mayor parte de la temporada en su búsqueda por los playoffs.

New York Giants (0-1) vs (0-1) Dallas Cowboys | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Ambos equipos vienen de perder un duelo divisional en su primer partido y una segunda derrota sería un golpe anímico muy fuerte. Los Giants confirmaron una semana más a Russel Wilson como quarterback titular, mientras Jaxon Dart espera pacientemente en la banca. Por su parte, Dallas mostró algunas cosas positivas aún en su derrota frente a Eagles, actuales campeones de la NFL. Además, Dak Prescott no pierde un partido frente a los Giants desde su temporada de novato en el 2016.

Chicago Bears (0-1) vs (0-1) Detroit Lions | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Ben Johnson regresa a Ford Field para enfrentar su ex equipo ahora como head coach de Chicago. El ex coordinador ofensivo de los ‘leones’ tendrá un duelo muy especial buscando demostrar que puede tener éxito fuera de los actuales campeones del norte de la nacional, quienes parecen todavía estar acostumbrándose a su nuevo staff de coacheo ofensivo y defensivo.

New England Patriots (0-1) vs (0-1) Miami Dolphins | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Dos equipos que dejaron mucho que desear en su primera semana se enfrentan desesperados por no caer a 0-2. Los ‘Pats’ continúan batallando por encontrar su nueva identidad ofensiva, una constante desde la salida de Tom Brady. Por su parte, los ‘Fins’ fueron uno de los equipos que peor lucio y la presión podría comenzar a crecer fuertemente.

San Francisco 49’ers (1-0) vs (0-1) New Orleans Saints | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

El cuadro de San Francisco confirmó recientemente que no podrá contar con Brock Purdy en múltiples partidos por lesión, por lo que Mac Jones tendrá que dar un paso al frente para comandar esta ofensiva ante la ausencia del titular. Los Saints de Kellen Moore quieren ganar su primer partido luego de tener algunos momentos de lucidez en la primera semana de juego.

Buffalo Bills (1-0) vs (0-1) New York Jets| domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Josh Allen y sus Bills vienen de obtener la victoria más espectacular del fin de semana pasado en horario estelar y llegó su momento de jugar el primer partido divisional de la temporada. En frente, tendrán a los Jets de Justin Fields, quienes dieron una dura batalla la primera semana en uno de los juegos con mayores acciones ofensivas de la primera fecha.

Seattle Seahawks (0-1) vs (1-0) Pittsburgh Steelers | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

Sam Darnold y compañía iniciaron la campaña con el pie izquierdo y ahora estarán fuera de casa para uscar su primera victoria y no despegarse de sus rivales divisionales, quienes ganaron todos sus partidos de la semana 1. Steelers fue una de las sorpresas de la semana pasada con un Aaron Rodgers dando muestras de que puede volver a ser ese jugador MVP que vimos en sus mejores años dentro de la liga.

Los Angeles Rams (1-0) vs (0-1) Tennessee Titans | domingo 14 de septiembre (11:00 horas)

La mancuerna de Mathew Stafford y Sen McVay están listos para un nuevo año demostrando que son contendientes serios en su división y podrían ser el “caballo negro” de este 2025. Cam Ward, el primer pick global de este 2025, inició con derrota su paso por la NFL, pero su rendimiento individual comienza a ilusionar a sus aficionados como parte del proyecto de reconstrucción en la franquicia.

Carolina Panthers (0-1) vs (1-0) Arizona Cardinals | domingo 14 de septiembre (14:05 horas)

Dos de los equipos “incógnita” se miden en uno de los juegos de la tarde. Carolina está dándole su última oportunidad a Bryce Young, quien llegó como una gran promesa a esta NFL, pero los resultados han sido adversos. En frente, Arizona dio una buena exhibición en el arranque de la campaña, pero la afición se mantiene aún incrédula sobre el potencial real del equipo.

Denver Broncos (1-0) vs (1-0) Indianápolis Colts | domingo 14 de septiembre (14:05 horas)

A pesar del mal día de Bo Nix, los Broncos hicieron gala de su poderosa defensiva y se las arreglaron para llevarse el triunfo. Ahora, el quartberack de segundo año busca dejar en claro que se trato sólo de una mala tarde. En frente, tendrán a la gran sorpresa del primer fin de semana con los Cuando se midan a los Colts de Daniel Jones, quien se ganó el puesto de titular en la pretemporada

Philadelphia Eagles (1-0) vs (0-1) Kansas City Chiefs | domingo 14 de septiembre (14:25 horas)

Los dos últimos equipos que se enfrentaron en el Super Bowl regresan para un enfrentamiento que promete grandes emociones. Eagles arrancó en casa con el pie derecho, pero dejó ver algunas debilidades en su nueva defensa. Ahora, estarán visitando Arrowhead para medirse a los Chiefs de Patrick Mahomes y Andy Reid, quienes nunca han empezado una temporada con dos derrotas consecutivas.

Atlanta Falcons (0-1) vs (1-0) Minnesota Vikings | domingo 14 de septiembre (18:20 horas)

Para el horario estelar del domingo, dos jóvenes quarterbacks de segundo año se miden por la victoria. Michael Penix Jr y los Falcons perdieron un importante partido divisional en el arranque de la temporada, y ahora tendrán que viajar par buscar su primer triunfo como visitantes. De nueva cuenta, JJ McCarthy estará bajo los reflectores luego de guiar una remontada frente a los Bears el pasado lunes por la noche y tratando de mantenerse en la carrera por la cima del norte de la conferencia nacional.

Tampa Bay Bucaneers (1-0) vs (0-1) Houston Texans | lunes 15 de septiembre (17:00 horas)

Iniciando la doble cartelera de este lunes de grito y NFL, los ‘Bucs’ estarán de visita en Houston luego de que su receptor Emeka Egbuka fuera el novato sensación de la primera fecha atrapando dos pases de anotación. Mientras tanto, los Texans quieren recuperar la versión de hace dos años de CJ Stroud para competir por grandes cosas en los Playoffs.

Los Angeles Chargers (1-0) vs (1-0) Las Vegas Raiders | lunes 15 de septiembre (20:00 horas)

El equipo angelino fue el ganador del partido internacional de Brasil el viernes de la semana pasada con una actuación estelar de Justin Herbert, quien tuvo tres pases de anotación. Ahora, tiene la oportunidad de mantener el buen nivel frente a un rival divisional. Por su parte, los Raiders arrancaron con el pie derecho la era de Pete Carroll y Geno Smith y ahora tendrán la posibilidad de colocarse como líderes del oeste de la americana con un triunfo.