Seis marchistas mexicanos inician actividad en el Mundial de Atletismo en Tokio

Talento mexicano. Alegna González competirá en los 35 y 20 km de marcha en la cita mundialista en Tokio 2025. (Foto especial)

Los atletas de México inician su participación este viernes en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, en la prueba de marcha 35km en las ramas femenil y varonil, disciplina que abre la actividad mundialista.

Alegna González, Valeria Ortuño y Ximena Serrano, en la rama femenil, más José Luis Doctor, Andrés Olivas y Julio César Salazar, en la rama varonil, entrarán en acción este viernes en la caminata de 35km que está programada para iniciar a las 13:30 horas (tiempo del centro de México).

De entre los seis andarines mexicanos Alegna González se presenta en Tokio 2025 como cuarta en el ranking mundial, puesto que consiguió en gran parte por quedar quinta en los 20 km de marcha en París 2024, mismo resultado que obtuvo en Tokio 2020.

En 2025, la chihuahuense tuvo su mejor resultado en los 10km den caminata en el IV GP Internacional Madrid. También competirá en los 20km.

González representa la mayor posibilidad de medalla en Tokio, en una prueba en la que la gran favorita a triunfar en la española María Pérez, doble medallista olímpica en París 2024 y doble medallista mundial.

Entre los varones el mexicano que más se acercaría a la posibilidad de medalla es José Luis Doctor, entre los tres representantes.

En general la delegación tricolor en Tokio estará representada por 19 atletas ellos son:

-200 metros: Miriam Sánchez

-Maratón: Margarita Hernández e Isabel Oropeza

-20 km marcha: Alegna González, Ilse Guerrero y Alejandra Ortega

Hombres

-5,000 metros: Eduardo Herrera

-Lanzamiento de bala: Uziel Muñoz

-Maratón: Alejandro Laguera y Joel Pacheco

-Salto de altura: Erick Portillo y Edgar Rivera

-20 km marcha: Noel Ali Chama, José Luis Doctor y Ricardo Ortiz

20 km marcha: Alegna González, Ilse Guerrero y Alejandra Ortega