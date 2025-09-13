Álvaro Ortiz asciende al Top Five en el Simmons Bank Open

Acecha al líder. Álvaro Ortiz mantuvo su buen juego de golf este fin de semana en Franklin Tennessee. (Foto especial)

El mexicano Álvaro Ortiz se mantuvo constante en la tercera ronda del torneo Simmons Ban Open de las finales del Korn Ferry Tour y se metió al Top Five a solo 18 hoyos por recorrer en el Vanderbilt Legends Club en Franklin, Tennessee.

Ortiz necesita cerrar en los primeros puestos este domingo para poder alcanzar tarjeta para la temporada 2026 del PGA Tour, el tapatío debe meterse al Top 20 de la lista de puntos del KFT. Hasta antes de jugar este evento era el sitio 24.

De no haber sido por cometer un bogey en el hoyo 18, Álvaro Ortiz hubiera terminado en el tercer sitio del tablero, pues hasta entonces había anotado cuatro birdies sin error. Al final firmó score de 67 golpes (-3).

No obstante, el mexicano ascendió cinco posiciones respecto a su recorrido del viernes cuando compartió el noveno sitio. De cara a la ronda final Álvaro se encuentra a cuatro golpes de distancia del líder, el estadounidense Zach Bauchou que lleva -17 golpes en el acumulado.

El mexicano de 29 años que estudió en la Universidad de Arkansas busca en el Simmons Bank Open su tercer Top Five de la temporada, tras el T3 que conquistó en el AdventHealth en mayo y el segundo sitio en solitario en el Memorial Health Championship en junio.

El líder de la competencia Zach Bauchou concretó ronda de 64 golpes para asumir el primer sitio con suma de 193 (-17), pero a un impacto de distancia tiene a Austin Hitt (67) con -16 y a dos, a Ian Gilligan (61) que ascendió 21 puestos y ahora es tercero con -15 golpes en el sumatorio.

Emilio González, el mexicano que ya cuenta con tarjeta para el PGA Tour, mejoró respecto a las rondas anteriores y firmó tarjeta de 66 para que con un total de 202 (-8) comparta el sitio 25 de la clasificación.

Torneo ATB Classic

En el torneo ATB Classic del PGA Tour Américas, el mexicano Mauricio Figueroa firmó ronda de 70 golpes y con suma de 208 (-8) comparte el sitio 29 de la competencia.

Figueroa ascendió nueve puestos respecto a la segunda ronda. El torneo lo lideran los estadounidenses Michael Brenann y Drek Hitcher, ambos suman 201 golpes (-15).