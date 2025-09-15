Deportes

La Unión Ciclista Internacional (UCI) expresó su preocupación por la seguridad y la politización del deporte durante la última edición de La Vuelta, marcada por protestas y agresiones a corredores

La UCI cuestiona a España como sede de grandes eventos tras incidentes en La Vuelta 2025

Por Francisco Ortiz Mendoza
PROTESTA. Cientos de personas se manifestaron en Madrid en contra de la guerra entre Palestina e Israel.

La UCI emitió un comunicado en el que manifestó su “total desaprobación” por los hechos ocurridos en la última etapa de La Vuelta Ciclista a España 2025, interrumpida abruptamente en Madrid debido a manifestaciones a favor de Palestina. La organización denunció intrusiones en el pelotón, lanzamiento de orina y caídas provocadas por agresiones, que obligaron a varios ciclistas a abandonar la prueba.

A pesar de los incidentes, la UCI reconoció la reacción profesional de los organizadores, quienes implementaron medidas de emergencia para garantizar la continuidad de la carrera, y elogió el trabajo de las fuerzas del orden españolas en condiciones de alta tensión.

CRÍTICAS AL GOBIERNO ESPAÑOL Y ADVERTENCIA INSTITUCIONAL

La UCI lamentó que el Gobierno español, encabezado por el presidente Pedro Sánchez, haya respaldado públicamente a los manifestantes, lo que, según el organismo, contradice los valores olímpicos de unión, respeto y paz. Esta postura, afirmó, pone en duda la capacidad de España para organizar eventos deportivos internacionales bajo condiciones seguras y conforme a la Carta Olímpica.

Además, la UCI condenó la instrumentalización del deporte con fines políticos, y reafirmó que el ciclismo debe mantenerse autónomo como herramienta de paz y diálogo. En ese sentido, recordó que su próximo Congreso anual, que reunirá a federaciones de Palestina, Israel, Rusia y Ucrania, será un espacio para promover el entendimiento.

RECONOCIMIENTO A LOS PROTAGONISTAS DEPORTIVOS

Finalmente, la UCI felicitó al ciclista Jonas Vingegaard, ganador de la clasificación general de La Vuelta 2025, por su fortaleza y constancia a lo largo de una edición marcada por la tensión. El organismo también agradeció a los organizadores por su compromiso y capacidad de resistencia ante una situación sin precedentes.

