Cadillac da avances sobre el progreso de su coche para su debut en 2026

Graeme Lowdon, jefe del equipo Cadillac F1, dio un avance sobre el estado de desarrollo del monoplaza con el que debutarán en la temporada 2026 en la máxima categoría del automovilismo.

Los pilotos ya están definidos con los experimentados Sergio Pérez y Valtteri Bottas. Mientras Colton Herta fue designado como piloto de pruebas del equipo, renunciando a la IndyCar.

"Lo bueno es que [el nuevo coche] avanza bien"

, declaró Lowdon al sitio oficial de la F1. “Está dentro del calendario previsto. Actualmente estamos construyendo los dos primeros chasis de carrera. Hace algún tiempo ya fabricamos un chasis prototipo que usamos para realizar todas las pruebas de homologación de la FIA. Se trata de pruebas bastante exigentes de tolerancia a la presión y también de crash tests bastante espectaculares, que son ensayos muy complejos”.

London continuó: “Hemos construido el prototipo y superado todas esas pruebas. Probablemente somos el primer equipo que lo ha hecho, porque los demás aún pueden aprender de sus coches de 2024 y 2025. Quisimos hacer esto para tener la confianza de que, cuando construyamos los chasis de carrera reales, tendremos una alta seguridad de superar las pruebas de homologación. Pero ahora estamos construyendo los chasis de carrera definitivos. Todo marcha según lo previsto. Es fantástico verlo”.

En 2026, Cadillac será el undécimo equipo de Fórmula 1, algo que no ocurría desde 2016. Ese año también debutó un nuevo equipo estadounidense en la F1, al igual que sucederá el próximo año con Cadillac.

El equipo, apoyado por General Motors, cuenta con instalaciones en Indiana, Michigan y Silverstone. Bajo la dirección del jefe de equipo Lowdon y del CEO Dan Towriss, el equipo también cuenta con Nick Chester como director técnico y Pat Symonds como asesor técnico ejecutivo.

Inicialmente, Cadillac utilizará motores y cajas de cambios de Ferrari, antes de convertirse, según lo previsto, en un equipo de fábrica completo en 2029.