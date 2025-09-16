Chiefs en crisis; Eagles y Packers imponen ritmo en la semana 2 de la NFL

ALARMA EN KANSAS CITY. ¿Fin de la hegemonía? (imagen generada por la plataforma Copilot, sólo para fines ilustrativos)

Los Kansas City Chiefs, actuales subcampeones de la NFL, atraviesan un inicio de temporada inédito. Por primera vez desde la llegada de Patrick Mahomes en 2017, el equipo dirigido por Andy Reid acumula dos derrotas consecutivas, quedando en el fondo de la AFC Oeste, división que han dominado con nueve títulos seguidos.

Las estadísticas no favorecen a los Chiefs: solo 12 de 298 equipos que comenzaron con marca de 0-2 desde 1988 lograron ganar su división. Las ausencias en el cuerpo de receptores —Rashee Rice (suspendido), Xavier Worthy y Jalen Royals (lesionados)— han limitado el ataque aéreo de Mahomes, que cayó ante Chargers en Brasil y Eagles en casa.

EAGLES Y PACKERS, LOS NUEVOS REFERENTES DE LA NFC

En contraste, los Philadelphia Eagles y los Green Bay Packers han iniciado con paso firme en la NFC, posicionándose como los principales candidatos para disputar el título de conferencia rumbo al Super Bowl LX.

Philadelphia, a pesar de renovar su defensiva, mantiene su nivel con victorias sobre Cowboys y Chiefs. El dúo ofensivo formado por Jalen Hurts y Saquon Barkley ha sido clave. Con una plantilla de 25.4 años de edad promedio, los Eagles son el segundo equipo más joven de la liga, solo detrás de los Packers.

GREEN BAY APUESTA POR JUVENTUD Y EFICIENCIA

Los Packers, con una media de edad de 25.2 años, lideran la NFL en juventud por segundo año consecutivo. El mariscal Jordan Love, sucesor de Aaron Rodgers, ha mostrado madurez con cuatro anotaciones sin intercepciones en dos partidos. En el juego terrestre, Josh Jacobs suma 150 yardas y dos touchdowns.

La defensa de Green Bay también destaca con nombres como Edgerrin Cooper, Quay Walker, Rashan Gary y el recién llegado Micah Parsons, procedente de los Cowboys, quien ha reforzado el frente defensivo con impacto inmediato.

OTROS CONTENDIENTES A SEGUIR EN AMBAS CONFERENCIAS

En la AFC, los Los Angeles Chargers del entrenador Jim Harbaugh se perfilan como contendientes serios, junto a los siempre competitivos Buffalo Bills y Baltimore Ravens. En la NFC, los San Francisco 49ers marchan invictos, aunque su calendario es el más accesible de la liga y enfrentan una ola de lesiones que podría afectar su rendimiento.