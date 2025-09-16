Emilio González, uno de los tres mexicanos presentes en el Children’s Hospital Championship

Estrategia. Emilio González sigue esmerándose en hacer el mejor cierre de temporada. (Foto especial)

La actual temporada del Korn Ferry Tour está en su recta final y en el antepenúltimo torneo, el Nationwide Children’s Hospital Championship, los mexicanos Emilio González, Álvaro Ortiz y Roberto Díaz tendrán acción a partir del 18 al 21 de septiembre en Columbus, Ohio.

Entre los tres mexicanos, Álvaro Ortiz aún mantiene la esperanza de poder meterse al Top 20 en la lista de puntos para aspirar a obtener una tarjeta al PGA Tour la próxima temporada.

La semana pasada en el Simmons Bank Open, Ortiz consiguió un sexto sitio y eso le permitió ascender al lugar 23 en la lista de puntos después de haber llegado en el 24.

De no lograr el tapatío su objetivo esta semana, aún le quedan el Complace Solutions Championship a jugarse del 2 al 5 de octubre en Oklahoma y el Korn Ferry Tour Championship, a celebrarse del 9 al 12 de octubre en Indiana. Con este torneo se culmina la temporada.

Las oportunidades para Ortiz se cierran más en cada torneo, para esta semana en Columbus, el primer reto del tapatío de 29 años es superar el corte y de ahí en adelante a aspirar a ganar.

En cuanto a Emilio González, que se mantiene en el cuarto sitio de la lista de puntos, ya ganó un lugar al PGA Tour y solo busca cerrar de la mejor manera la temporada.

Para Roberto Díaz este podría ser el último torneo que juegue en la temporada del Korn Ferry Tour, el veracruzano está en el sitio 123 de la lista de puntos y al evento de Columbus solo llegan los 144 mejores de la temporada y para el Complace Solutions Championship los 120 mejores. Es importante que Díaz libre el corte esta semana para aspirar llegar al siguiente torneo.

El torneo Korn Ferry Tour Championship, que cierra la temporada entre el 9 y 12 de octubre, solo contará con los 75 jugadores de la temporada y no habrá corte después de 36 hoyos.

Mauricio Figueroa en Canadá

En el penúltimo torneo del PGA Tour Américas, el Times Colonist Victoria Open a jugarse del 18 al 21 de septiembre, el mexicano Mauricio Figueroa también aspira a meterse entre los 80 mejores de la Fortinet Cup, en la ahora es el número 99.

Figueroa logró la semana pasada su sexto corte en la gira, después de haber terminado en un empate al sitio 44 en el ATB Classic, en un torneo en el que estuvo jugando muy bien los dos primeros días con scores de 69 y 69, pero en los dos restantes no le fue como esperaba y cerró con 70 y 74 para culminar con acumulado de -6 golpes.

Si Figueroa termina entre los 80 mejores de la temporada tendría membresía para jugar en el 2026 en el PGA Tour Américas.