En Silverstone y Zandvoort se correrán carreras Sprint en 2026

Gran Premio de Gran Bretaña. El circuito de Silverstone volverá a ser escenario de una carrera Sprint como lo hizo la primera vez en 2021. (Foto especial)

Los trazados de Silverstone y Zandvoort figuran entre los nuevos que albergarán una carrera Sprint para la temporada 2026, después de que la Fórmula 1 anunciado a las seis sedes que albergarán una carrera de ese formato los sábados.

El Gran Premio de Gran Bretaña fue el escenario de la primera carrera Sprint cuando se introdujo el formato original en 2021, y en 2026 la prueba corta volverá a Silverstone, acompañada por otras tres sedes que debutarán en este formato.

El Gran Premio de Países Bajos también será anfitrión de una carrera Sprint en su última participación en el calendario, ya que la carrera de Zandvoort desaparecerá después de 2026 debido a que los organizadores decidieron no renovar el contrato que expira ese año.

El Gran Premio de Canadá en Montreal será otra nueva incorporación al calendario de sprints el próximo año, cuando la prueba se mueva a una nueva fecha a finales de mayo.

Asimismo, el Gran Premio de Singapur acogerá por primera vez una carrera Sprint.

Estos cuatro circuitos ocuparán los lugares que este año corresponden a Bélgica, Austin (GP de Estados Unidos), Brasil y Qatar, mientras que China y Miami mantendrán sus posiciones en el calendario.

La F1 destacó que los fines de semana sprint de 2024 registraron un incremento promedio del 10% en la audiencia televisiva en comparación con los fines de semana convencionales, lo que ha impulsado conversaciones para aumentar su número en temporadas futuras.

Se están llevando a cabo discusiones para elevar la cifra a unas 10 carreras sprints a partir de 2027.

En estas conversaciones entre el titular de los derechos comerciales FOM, la FIA y los 11 equipos también se abordarán ideas para perfeccionar aún más el formato, con el CEO y presidente de F1, Stefano Domenicali, incluso planteando la idea de considerar parrillas invertidas.

Stefano Domenicali declaró: “Las carreras sprint han seguido creciendo en impacto positivo y popularidad desde que fueron introducidas en 2021. Con cuatro sesiones competitivas en lugar de dos durante un fin de semana convencional de Gran Premio, los eventos sprint ofrecen más acción cada día para nuestros aficionados, socios de transmisión y promotores, lo que impulsa una mayor asistencia y audiencia”.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, agregó: “El formato sprint se ha convertido en una parte cada vez más emocionante del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA, ofreciendo carreras de alta intensidad y entretenimiento adicional para los aficionados de todo el mundo”.

“La inclusión de nuevas sedes, junto a otras ya consolidadas, refleja el entusiasmo constante de promotores, equipos y aficionados. Continuaremos trabajando en estrecha colaboración con la FOM, los equipos, nuestros oficiales y los pilotos para garantizar que el formato sprint enriquezca el campeonato”.

La carrera sprint, de 100 km, es la primera actividad en pista del sábado durante un fin de semana de gran premio y otorga puntos a los ocho primeros clasificados. La parrilla se determina mediante una sesión de clasificación independiente con un formato de eliminación progresiva similar al de la clasificación tradicional para el gran premio.

En la temporada 2025, cinco de las seis sedes sprint ya habían albergado este formato en 2024: Miami, Austin, São Paulo y Losail. Spa-Francorchamps, que tuvo una carrera sprint en 2023, sustituyó a Austria.

El formato sprint se introdujo en 2021 como una forma de sacudir la parrilla y fomentar la venta de entradas para las jornadas previas al domingo. Bajo este sistema, una sesión de clasificación el viernes establecía la parrilla para la carrera sprint del sábado, cuyo resultado, a su vez, definía la parrilla para el gran premio del domingo.

Calendario Sprint de la F1 2026

Fecha Gran Premio Circuito

1.13-15 de marzo GP de China Shanghai International Circuit

2.1-3 de mayo GP de Miami Miami Autodrome

3.22-24 de mayo GP de Canadá Circuit Gilles Villeneuve

4.3-5 de julio GP de Gran Bretaña Silverstone

5.21-23 de agosto GP de los Países Bajos Zandvoort

6.9-11 de octubre GP de Singapur Marina Bay Street Circuito.