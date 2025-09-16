Equipo Cadillac de F1 ya tuvo su primera prueba virtual

Se preparan. Alrededor de medio centenar de trabajadores de Cadillac fueron convocados a estas primeras pruebas. (@CadillacF1)

El equipo de Cadillac F1 disputó de manera virtual su primer gran premio de cara a su debut en la Temporada 2026 para analizar en dónde están y así apuntalar el monoplaza que manejarán Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

La escudería estadounidense realizó su prueba en un sofisticado programa de simulación en Charlotte y Silverstone.

Estas pruebas realizadas tuvieron un doble objetivo: El de entrenar al personal y trabajadores y de recabar información para poner la puesta a punto del monoplaza de ‘Checo’ Pérez y Valtteri Bottas, ninguno de los dos formó parte del ensayo.

Con información de RacingNews365, Cadillac cuenta con uno de los softwares más avanzados en la Fórmula 1, el cual dispone de algoritmos predictivos para afinar estrategias, los cuales dejó resultados favorables, dando un paso importante para el desarrollo del auto.

En estos primeros ensayos, el programa tecnológico analizó la degradación de los neumáticos, así como la mecánica, donde el circuito de Montmeló (Barcelona, España), fue la pista elegida para ‘estrenar’ el monoplaza de Checo Pérez y Valtteri Bottas.

Todo como si fuera real

Esperan con paciencia. Sergio Pérez y Valtteri Bottas ya estarán en el próximo ensayo con un auto de hace dos años de Ferrari. (@CadillacF1)

Alrededor de medio centenar de trabajadores de Cadillac fueron convocados a estas primeras pruebas, los cuales se repartieron entre las instalaciones en Charlotte y Silverstone, y las cuales arrancaron a la par del GP de Italia, donde simularon conferencias de prensa, actos con patrocinadores, así como los tiempos de cada sesión de entrenamientos y carrera; aunque, el foco más importante fue lo realizado en pista.

La simulación fue tan real que nada se dejó al azar, puesto que todo se eligió como si ya fuera la vida real como la estrategia, la elección de neumáticos, cambios climatológicos y otros eventos que pudieran saltar durante un gran premio. Incluso, Dan Towriss, ‘team principal’ de Cadillac estuvo en Monza para hacer este ensayo virtual.

Siguiente paso probarán con un Ferrari

El siguiente paso de la escudería estadounidense es completar un test real en las próximas semanas dentro de la normativa TCP y con un auto de Ferrari de hace dos años, donde los dos pilotos, Sergio Pérez y Valtteri Bottas, ya formarán parte. Eso sí, el primer Cadillac no se verá hasta los test ‘secretos’ que se realizarán en Barcelona, ya durante la pretemporada de la próxima campaña de F1.