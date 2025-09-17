Chivas vs. Tigres: se inunda el estadio Akron

Chivas vs Tigres La lluvia arruinó el inicio del partido de Guadalajara

El Estadio Akron, hogar del Club Deportivo Guadalajara, se vio afectado por intensas lluvias que inundaron parte de la cancha y algunas zonas de sus instalaciones, provocando que el partido pendiente entre Chivas y Tigres de la Jornada 1 del Apertura 2025 quedara temporalmente suspendido.

El encuentro estaba programado para este miércoles 17 de septiembre a las 19:07 horas, tras haber sido reprogramado por los trabajos de remodelación del estadio en preparación para el Mundial 2026. Sin embargo la tormenta provocó un cambio de planes en el horario del juego de hoy.

El Club Guadalajara informó a través de sus canales oficiales que la suspensión es momentánea y que los aficionados serán actualizados sobre la reanudación del partido.

“Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 1, ha sufrido una suspensión momentánea. A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las actividades", comunicó Chivas mediante sus redes sociales.

A una hora del inicio, fuertes precipitaciones azotaron la ciudad de Zapopan, dificultando la salida de los equipos al campo y generando encharcamientos en varias zonas del recinto.

Por tormenta torrencial, se demora el partido Chivas vs Tigres en el estadio Akron. pic.twitter.com/RsOvl5tZcm — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) September 18, 2025

Fotografías y videos compartidos por aficionados en redes sociales mostraron la magnitud del agua acumulada en la cancha y en los túneles que conectan los vestidores con el terreno de juego.

Personal de ambos equipos intentó colocar protección sobre el césped para permitir el calentamiento, pero las condiciones impidieron que los jugadores iniciaran sus ejercicios previos al partido.

La Liga MX, en coordinación con Protección Civil de Jalisco, evaluó la situación para determinar si sería seguro iniciar el encuentro. Según reportes de David Medrano, comentarista de Azteca Deportes, las autoridades indicaron que la tormenta podría intensificarse en las próximas horas, aumentando el riesgo de jugar en esas condiciones.

A pesar de la incertidumbre, la Liga MX manifestó su intención de llevar a cabo el partido durante la jornada, aunque el horario de inicio dependerá de un informe oficial sobre las condiciones climáticas y del estado del campo.

Este duelo entre Chivas y Tigres originalmente estaba calendarizado para principios de julio, pero fue pospuesto debido a los trabajos de renovación del césped y mejoras en el estadio, preparativos necesarios para los partidos del Mundial 2026 que se disputarán en México.