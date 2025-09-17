Fide Gran Swiss (2)

. . (REFUGIO RUIZ)

¡Rompiendo con la tradición, FIDE, la centenaria autoridad mundial del ajedrez, ha dado un giro audaz y apasionante al relajar su código de vestimenta, permitiendo a los jugadores lucir “vaqueros apropiados” en el Grand Swiss y seguramente en eventos futuros! Este vibrante cambio llega ocho meses después de la polémica ‘jeansgate’ de Magnus Carlsen, cuando el mejor ajedrecista de la generación actual abandonó a mitad del Campeonato Mundial de Rápidas de FIDE tras ser multado por llevar vaqueros. Carlsen, quien proclamó que dejó el evento “por una cuestión de principios”, transformó esa prenda rebelde en un símbolo, ¡vendiendo esos mismos vaqueros por la asombrosa suma de 36,100 dólares en una subasta en eBay!

Parham Maghsoodloo, de Irán, ha sorprendido tanto a expertos como a aficionados al asumir el liderato de la competencia desde las primeras rondas.

LIDERA EL AJEDREZ IRANÍ

Nacido en 2000 en Gorgan, Irán, es un gran maestro de ajedrez (FIDE, 2016), tricampeón nacional y Campeón Mundial Juvenil 2018. Desde los 8 años, su talento brilló en torneos juveniles y nacionales. En 2015, compitió en la Copa del Mundo, y hoy, con un Elo que llegó a superar los 2700, lidera el ajedrez iraní, guiando a su país al oro en los Juegos Asiáticos 2023. Maestro de la Defensa Siciliana y el Sistema de Londres, está casado con Sanaz Esmaili, árbitro de ajedrez, y estudia informática.

Repasemos su victoria en la quinta ronda:

RAPPORT (HUN) – MAGHSOODLOO (IRAN)

1.d4 d5 2.Cf3 Cf6 3.Af4 (A Rapport no le intimida la reputación de Maghsoodloo como conocedor de la apertura Londres)

3….c5 4.e3 Cc6 5.Cbd2 Ag4 6.c3 e6 7.Db3 Dc8 8.h3 Ah5 9.Ae2 h6 10.Dd1 Ae7 11.Ad3 0–0 12.g4 Ag6 (Es increíble que este debilitamiento de la posición sea correcto, pero así es el ajedrez moderno, comprobado por los ordenadores)

13.Axg6 fxg6 14.Ag3 De8 15.De2 a6 16.a4 Tc8 17.0–0 g5 18.dxc5 Axc5 19.b4 Ae7 20.b5 axb5 21.axb5 Cd8 22.Tfc1 Cf7 23.e4 dxe4 24.Cd4 Ac5 25.Cxe4 Cxe4 26.Dxe4 e5 27.Cf5 g6 28.Cd4 Rh7 (La precisión con la que han jugado es de elogiar. Las negras rehuyen las tablas que se dan después de 28….exd4 29 Dxg6+ Rh8 30 Te1 Dd7 31 Df6+ con jaque perpetuo)

29.Cb3 Cd6 30.Dd5 Df7 31.Dxf7+ Txf7 32.c4 h5 33.Cxc5 Txc5 34.Te1 Cxc4 35.Tac1 h4 36.Ah2 b6 37.Rg2 Tfc7 38.Tc3 Tc8 39.Td1?! Txb5 40.Td7+ Rg8 41.Ag1?! (Mejor 41 Tf3 Tf8 42 Tc3=)

41….Tb2 42.Te7 b5 43.Td3 Td2 44.Txd2 Cxd2

