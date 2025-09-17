Flavio Briatore revela que ‘Checo’ Pérez le llamó para ver la opción de Alpine

Si hablan del mexicano es por algo. Sergio Pérez estará de vuelta en la Fórmula 1 para la temporada 2026, y antes de que inicie ya está en el radar de la prensa europea. (Foto especial)

Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo Alpine F1, reveló en una entrevista con un medio alemán que mantuvo contacto con Sergio ‘Checo’ Pérez, antes de que el mexicano firmara con Cadillac.

El mexicano tenía dos opciones para volver a la parrilla de la Fórmula 1, que eran la de la casa francesa o la de Estados Unidos con General Motors, por lo que al final se decantó, según el medio alemán Auto Motor und Sport.

Flavio Briatore, en entrevista con AMuS, reveló que Pérez lo contactó antes de firmar con Cadillac, pero el equipo francés no tenía nada que ofrecer: “Me llamó. Me preguntó cuáles eran nuestros planes, pero al mismo tiempo me dijo que estaba cerca de llegar a un acuerdo con Cadillac. No pude ofrecerle nada en ese momento”, declaró el directivo.

La opción que se exploraba era la del segundo asiento dado que se entendía que Pierre Gasly se mantendría con la escuadra, algo que al final sucedió hace unos días.

El segundo lugar se encuentra aún por confirmar, pero Briatore ha dicho que la continuidad de Colapinto daría estabilidad a la escudería.

“El equipo necesita estabilidad, y la posibilidad de mantener a los dos mismos pilotos forma parte de esa estabilidad”, dijo Briatore en una entrevista con AFP, al ser consultado sobre el futuro de Colapinto como compañero de Pierre Gasly, cuya permanencia está asegurada tras firmar un nuevo contrato.

En cuanto al otro piloto de Cadillac, Valtteri Bottas, Briatore aclaró que “nunca habló con Bottas sobre 2026” y cree que los rumores que vincularon al finlandés con el equipo de Enstone podrían incluso haberle ayudado a establecer contacto con el equipo estadounidense.