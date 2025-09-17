María Fassi recibe exención para jugar el Walmart Arkansas Championship

Torneo de golf en Arkansas. María Fassi (d) y María José Marín (i) compartieron recorrido el año pasado en el Pinnacle Country Club. (Foto especial)

La mexicana María Fassi y la colombiana amateur María José Marín recibieron una exención para jugar del 19 al 21 de septiembre en el torneo Walmart NW Arkansas Championship que se desarrollará en el Pinnacle Country Club.

Para este evento del LPGA Tour que se juega a 54 hoyos y que reparte una bolsa de 3 millones de dólares en premios, Fassi recibió invitación por ser exintegrante del equipo local Razorbacks de la Universidad de Arkansas, al que también perteneció Gaby López y quien también competirá este fin de semana.

En cuanto a María José Marín, actual integrante del equipo Razorbacks, será la segunda vez que juegue. El año pasado terminó en el T17 en su debut cuando tenía 17 años.

En esa ocasión la hidalguense Fassi y María José compartieron ronda dos días y Fassi halagó el desempeño de Marín.

Mientras Fassi pasa por un momento algo complicado como jugadora profesional, Marín volverá a ser la sensación amateur de la competencia.

La hidalguense llega a Arkansas después de no poder librar el corte la semana anterior en el Queen City Championship, Gaby López tampoco lo logró.

María estará jugando su décimo torneo de la temporada en la que solo ha librado tres cortes; Gaby por su parte suma 19 torneos jugados con 13 cortes entre los que lleva cinco Top 10 y actualmente la número 58 del ranking mundial Rolex.

Mucho talento inscrito

El torneo presume de un talento increíble, con la 15 veces campeona del LPGA Tour, Nelly Korda, y 19 de las 25 ganadoras de esta temporada, entre ellas Grace Kim, Mao Saigo, Maja Stark y Miyu Yamashita, campeonas de Majors de 2025.

Otras exjugadoras de los Razorbacks son: Brooke Matthews y Stacy Lewis. Esta última anunció el miércoles su retiro del LPGA Tour al finalizar la temporada.

Presentes cinco excampeonas

También estarán excampeonas del torneo como: Jasmine Suwannapura (2024), Haeran Ryu (2023), Nasa Hataoka (2021 & 2018), Sung Hyun Park (2019), Stacy Lewis (2014 & 2007)

El field lo completa 17 jugadoras del Top 25: como Nelly Korda (2), Miyu Yamashita (6), Hyo Joo Kim (9), Mao Saigo (10), Lottie Woad (11), Haeran Ryu (12), Rio Takeda (13), Maja Stark (14), Lauren Coughlin (15), Jin Young Ko (17), Hannah Green (18), Andrea Lee (19), Ayaka Furue (20), Hye-Jin Choi (21), Celine Boutier (22), Sei Young Kim (23), Akie Iwai (25).