México, fuera de IndyCar Series 2026

FUERA. No hubo oportunidad de ver correr a los autos Indy en el Hermanos Rodríguez.

Ser promotor de carreras en México puede ser complicado. Para traer una fecha de la reconocida categoría IndyCar Series se tiene que firmar no sólo con el campeonato, buscar patrocinadores y elegir correctamente la fecha. También se tiene que negociar con los dueños de la concesión del Autódromo Hermanos Rodríguez, quienes además son promotores del Gran Premio de México de Fórmula 1 y de decenas de conciertos y eventos en inmueble.

Obtener una tarifa que mantenga a la carrera como un negocio y que permitan que se celebre un fin de semana atractivo para los aficionados (en 2026 que no se “empate” con el Mundial FIFA, por ejemplo). Así pues, hay que “rogar” para que CIE otorgue la bendición y se pueda conseguir el milagro. Pues bueno, este martes nos despertamos con la noticia de que todo ello no pudo lograrse por la dupla de Michel Jourdain Lascurain y Ricardo Escoto, quienes llevan años en pláticas con IndyCar Series, pero simplemente no logran cerrar la fecha correcta con el Hermanos Rodríguez, según informó una fuente cercana a ambas empresas...

BANDERA VERDE… Sin conseguir un buen fin de semana y una tarifa que les permita invertir en la realización del Grand Prix, los promotores fracasaron en su intento de que México tenga de nueva cuenta una carrera de autos tipo Indy. Este año la serie sólo disputará una ronda internacional, en las calles de Ontario, Canadá.

Hay varias novedades en el calendario, como tres carreras consecutivas en el arranque de la campaña, en marzo; la inclusión de Laguna Seca como cierre del campeonato; una ronda en conjunto con NASCAR, en Phoenix; y una carrera callejera en Arlington. Serán 17 carreras, y como ya es tradición, la joya de la corona serán las 500 Millas de Indianápolis, el último domingo de mayo...

ENTRADA A PITS… Así, los aficionados mexicanos tendrán que seguir esperando la gran oportunidad de ver a Pato O’Ward en una competencia oficial en el Hermanos Rodríguez, y como consolación quedará el tenerlo el viernes 24 de octubre en la Práctica Libre 1, a bordo de un McLaren de Fórmula 1, como único mexicano en el Gran Premio de Fórmula 1.

Conseguir que exista un fin de semana que no esté ocupado por OCESA-CIE luce casi imposible. El que el inmueble pertenezca a la Ciudad de México debería ayudar a que el gobierno capitalino se involucre para que podamos contar con una carrera de tan importante campeonato y donde un mexicano es el actual subcampeón. Clara Brugada ha dicho que le gusta el deporte y que dará facilidades para que crezca el automovilismo, bueno… pues es momento, ¿no?

SALIDA DE PITS… Pero el de IndyCar Series no fue el único calendario que se presentó este martes, pues la Fórmula 1 dio a conocer las fechas y sedes de las seis carreras Sprint para 2026. Ya lo leyeron en La Crónica de Hoy, y serán: China, Miami, Canadá, Silverstone, Países Bajos y Singapur. Los aficionados de la “vieja escuela” no querían que ninguno de los trazados clásicos tuviera una ronda Sprint, y la Fórmula 1 se empeña en hacerlos enojar y colocó al legendario Silverstone en el listado de sedes de la carrera corta. Eso altera todo el programa para el Gran Premio de Gran Bretaña, al eliminar dos sesiones de prácticas previas a la calificación.

Habrá que esperar las opiniones de los pilotos y jefes de equipo, pero el tener menos vueltas en Silverstone no será de mucho agrado, pues tenemos que recordar que en la próxima temporada veremos a la serie estrenar auto y regulaciones. Vaya decisión...

BANDERA A CUADROS… Este fin de semana regresa la Fórmula 1 a la acción. Será el Gran Premio de Azerbaiyán donde Oscar Piastri busque aumentar su ventaja rumbo a su primer título. De este lado del continente, NASCAR seguirá su Playoff, en New Hampshire, con dos de sus tres categorías: Truck y Cup, es decir, en las que participan los mexicanos Andrés Pérez de Lara y Daniel Suárez. Aunque ya no pelean por el título de sus series, sí podrán acceder al triunfo de la ronda, por lo que debemos estar pendientes, pues una victoria salvaría sus campañas y les ayudaría a amarrar un asiento para 2026...

Así las cosas… sobre ruedas…