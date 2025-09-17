Semana 3 de la NFL: duelos de alto voltaje y horarios para México

SEMANA 3 Bills y Dolphins abren la semana con un duelo de contrastes. (Imagen con fines ilustrativos generada por la plataforma de IA Manus).

La Semana 3 de la NFL arranca este jueves 18 de septiembre a las 18:15 horas (CDMX) con el enfrentamiento entre los Buffalo Bills y los Miami Dolphins, en el Highmark Stadium de Nueva York.

Los Bills, invictos y favoritos para conquistar la AFC Este, buscarán mantener su paso perfecto ante unos Dolphins que atraviesan una crisis interna, marcada por la tensa relación entre Tua Tagovailoa y Tyreek Hill.

A pesar de una hemorragia nasal sufrida por Josh Allen en el juego anterior, el mariscal de campo estará listo para comandar a Buffalo con una máscara de protección. Miami, por su parte, podría sumar su tercera derrota consecutiva, lo que complicaría sus aspiraciones de postemporada.

DOMINGO DE ACCIÓN: EAGLES, RAMS Y PACKERS EN EL CENTRO DEL ESCENARIO

El domingo 21 de septiembre se jugarán 14 partidos, comenzando a las 11:00 horas (CDMX). Destaca el choque entre los Philadelphia Eagles y los Los Angeles Rams, ambos invictos y con aspiraciones serias en la NFC. Los Eagles, actuales campeones, ya vencieron a Dallas Cowboys y a Kansas City Chiefs, mientras que los Rams buscan consolidarse como contendientes.

En otro duelo atractivo, los Green Bay Packers, liderados por Jordan Love, visitan a los Cleveland Browns, que aún no conocen la victoria. También sobresale el enfrentamiento entre los Chargers y los Broncos, rivales directos en el Oeste de la AFC.

DUELO POR LA CIMA EN LA NFC OESTE Y CHIEFS EN BUSCA DE REDENCIÓN

A las 14:25 horas, los San Francisco 49ers se medirán ante los Arizona Cardinals en un duelo por el liderato de la NFC Oeste. Ambos equipos llegan invictos y con ofensivas explosivas. En el mismo horario, los Dallas Cowboys recibirán a los Chicago Bears en el Soldier Field.

El Sunday Night Football, programado para las 18:20 horas, enfrentará a los Kansas City Chiefs contra los New York Giants. Los Chiefs, sorpresivamente sin victorias, buscarán revertir su mal inicio ante un equipo neoyorquino que viene de perder en un duelo cerrado ante los Cowboys.

RAVENS VS LIONS: CIERRE DE LUJO EN EL MONDAY NIGHT FOOTBALL

La semana cerrará el lunes 22 de septiembre a las 18:15 horas (CDMX) con el esperado duelo entre los Baltimore Ravens y los Detroit Lions en el M&T Bank Stadium.

Ambos equipos lideran sus respectivas conferencias y cuentan con mariscales de campo de élite: Lamar Jackson por los Ravens y Jared Goff por los Lions.

Desde su fundación en 1996, los Ravens han enfrentado a los Lions en siete ocasiones, con seis victorias para Baltimore. Este partido promete ser uno de los más intensos de la temporada.

CALENDARIO COMPLETO DE LA SEMANA 3 (HORA CDMX)

Jueves 18 de septiembre

Bills vs Dolphins – 18:15 h

Domingo 21 de septiembre

Vikings vs Bengals – 11:00 h

– 11:00 h Jaguars vs Texans – 11:00 h

– 11:00 h Titans vs Colts – 11:00 h

– 11:00 h Commanders vs Raiders – 11:00 h

– 11:00 h Eagles vs Rams – 11:00 h

– 11:00 h Panthers vs Falcons – 11:00 h

– 11:00 h Patriots vs Steelers – 11:00 h

– 11:00 h Browns vs Packers – 11:00 h

– 11:00 h Buccaneers vs Jets – 11:00 h

– 11:00 h Chargers vs Broncos – 14:05 h

– 14:05 h Seahawks vs Saints – 14:05 h

– 14:05 h Bears vs Cowboys – 14:25 h

– 14:25 h 49ers vs Cardinals – 14:25 h

– 14:25 h Giants vs Chiefs – 18:20 h

Lunes 22 de septiembre