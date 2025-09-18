Cruz Azul busca el liderato en una jornada en la que todos quieren sumar puntos

JORNADA 9 La Máquina recibe a Juárez FC en un duelo con sabor colombiano, mientras Monterrey y América protagonizan el choque más esperado de la fecha.

Este viernes 19 de septiembre a las 19:00 horas (CDMX), el Cruz Azul del arquero Kevin Mier y el defensor Willer Ditta recibe al Juárez FC, que cuenta con el delantero Óscar Estupiñán en gran momento. El partido marca el inicio de la Jornada 9 del Apertura 2025, en un enfrentamiento con protagonismo colombiano.

Los dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón presumen la mejor defensa del torneo y buscarán sumar tres puntos que los coloquen en la cima de la tabla, superando a Monterrey, actual líder. Juárez, noveno en la clasificación, llega con altibajos, pero con figuras como Moisés Castillo, Jesús Murillo y Homer Martínez disponibles para el técnico Martín Varini.

MONTERREY Y AMÉRICA, EL PLATO FUERTE DEL SÁBADO

El sábado 20 de septiembre, el duelo más esperado será el que enfrente a Monterrey y Club América a las 21:05 horas (CDMX) en el Estadio BBVA. Los Rayados, con Sergio Ramos de regreso tras suspensión, buscarán mantener el liderato ante unas Águilas heridas tras perder el clásico ante Chivas.

Con Sergio Canales en gran forma y Germán Berterame como referente ofensivo, Monterrey intentará imponer condiciones ante un América que necesita recuperar terreno. El resultado podría definir el rumbo de la parte alta de la tabla.

CHIVAS, PUMAS Y TIGRES TAMBIÉN ENTRAN EN ACCIÓN

El sábado también se jugarán otros duelos clave: Pachuca vs Querétaro a las 17:00 h, Pumas UNAM vs Tigres UANL a las 19:00 h, y Guadalajara vs Toluca a las 19:07 h. Los universitarios buscarán hacerse fuertes en casa, mientras que Chivas intentará mantener el buen momento tras vencer a América.

El domingo 21 de septiembre, la jornada cerrará con el partido entre Santos Laguna y Atlético de San Luis a las 17:00 h, en el Estadio TSM Corona.

CALENDARIO COMPLETO DE LA JORNADA 9 (TCDMX)

Viernes 19 de septiembre

Necaxa vs Puebla – 19:00

– 19:00 Cruz Azul vs Juárez FC – 19:00

– 19:00 Mazatlán vs Atlas – 21:00

– 21:00 Tijuana vs León – 21:05

Sábado 20 de septiembre

Pachuca vs Querétaro – 17:00

– 17:00 Pumas UNAM vs Tigres UANL – 19:00

– 19:00 Guadalajara vs Toluca – 19:07

– 19:07 Monterrey vs América – 21:05

Domingo 21 de septiembre