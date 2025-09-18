Luis Carrera busca una tercera victoria en el Sunshine Tour

Mexicano en Sudáfrica. Luis Carrera se sigue esmerando en trascender en el Sunshine Tour. (Foto especialñ)

Luis Carrera sigue su aventura golfística en el Sunshine Tour, esta semana el mexiquense compite en el Sunbet Challenge en Sibaya, Sudáfrica, donde después de dos rondas comparte el sitio 22 de la clasificación.

Carrera, único mexicano inscrito en esa gira, ha firmado rondas de 75 y 66 golpes en el Humhlali Country Club, para un acumulado de 141 golpes (-1) que lo colocan al momento en el puesto 22 de la tabla compartido.

En la punta de torneo se localizan cinco jugadores, todos sudafricanos, entre ellos Benjamin Van Wyk, todos con suma de 136 (-6). Luis Carrera está a cinco de distancia de ese grupo de líderes.

Carrera ya sabe lo que es triunfar en el Sunshine Tour, suma dos victorias esta temporada, en el FBC Zim Open y en el Kit Kat Cash & Carry Pro-Am, ambos celebrados el mayo pasado.

Roberto Lebrija en Taiwán

En territorio asiático se encuentra compitiendo Roberto Lebrija en un torneo del Asian Tour, el Yeangder Tourbnament Players Championship que se juega en China Taipei.

Hasta ese lugar del mundo el mexicano firmó su primera tarjeta de +3 golpes, este viernes luchará por sumar su segundo corte de la temporada en la gira asiática.

Complicado inicio de Álvaro Ortiz en el KFT

En el torneo Nationwide Children’s Hospital Championship del Korn Ferry Tour, el mexicano Álvaro Ortiz no tuvo el inicio esperado luego de firmar ronda de 72 golpes (+1).

El tapatío necesita puntos para meterse al Top 20 de los mejores de la temporada, ya que estar en ese grupo le garantizaría ascender al PGA Tour. Por ahora Ortiz es el número 23 del listado de puntos KFT.

Emilio González, el segundo mexicano en la competencia, entregó score de par de campo (71 golpes) y junto a Ortiz se localizan en zona de poder librar el corte mañana.

Mientras, Roberto Díaz entregó ronda de +2 golpes y tendrá que mejorar el viernes para aspirar a poder jugar todo el fin de semana.

El Nationwide Children’s Hospital Championship es el antepenúltimo torneo de la temporada en el Korn Ferry Tour en el que compiten 144 jugadores, entre ellos los tres mexicanos.