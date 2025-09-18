Nayarit será sede de la Copa Mundial de Baseball5 Juvenil 2025

Nayarit, sede mundialista. La II Copa Mundial de Baseball5 reunirá por primera a 16 equipos, divididos en cuatro grupos. (Foto especial)

La II Copa Mundial de Baseball5 Juvenil se celebrará en Nayarit, evento al que convoca la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC), así se dio a conocer este jueves en instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

Las acciones se llevarán a cabo en el Parque La Loma y la Plaza Bicentenario de Tepic entre el 24 y 27 de septiembre.

El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero y Rommel Pacheco Marrufo, director de la Conade anunciaron oficialmente este certamen que al mismo tiempo será clasificatorio a los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026.

La Copa Mundial de Baseball5 reunirá a 16 equipos de cuatro continentes, divididos en cuatro grupos: China, China Taipei, Cuba, Fiji, Francia, Ghana, Japón, Kenia, Lituania, Puerto Rico, Corea del Sur, España, Túnez, Turquía, Venezuela y México.

Nayarit es un referente en la organización de grandes eventos internacionales.

La presentación de la Copa Mundial de Baseball5 Juvenil también contó con la asistencia de Rolando Guerrero, presidente de la Federación Mexicana de Softbol; Carolina Lugo, directora general del Instituto Nayarita de Cultura Física y Deporte, así como de los seleccionados nacionales Oliva Frías y Manuel Armenta.

El baseball5 se juega sin necesidad de bates, guantes o grandes estadios, este formato rápido y callejero democratiza el acceso al beisbol.

Evento mundial. En las instalaciones de la Conade en Tlalpan se hizo la presentación oficial de la Copa del Mundo Baseball5. (Conade)

Sistema de Juego:

-Fase de grupos: todos contra todos en cada sector.

-Cuartos de final: avanzan los dos primeros de cada grupo.

-Semifinales y Final: eliminatoria directa hasta conocer al campeón.

-Cada partido se juega al mejor de tres sets, lo que garantiza duelos rápidos.

LOS GRUPOS:

Grupo A: México, China, Lituania, Túnez

Grupo B: Cuba, España, Kenia, Corea del Sur

Grupo C: Japón, Turquía, Venezuela, Fiyi

Grupo D: Francia, Ghana, Puerto Rico, China Taipei

Algunos partidos a seguir:

-México vs China (25 de sept): debutante vs campeón vigente.

-Japón vs Venezuela: duelo de estilos, Japón llega tras conquistar la Copa Asiática.

-Cuba vs España: choque histórico entre potencia y revelación.

-China Taipei vs Puerto Rico: dos selecciones con tradición beisbolera.

Calendario de partidos

Grupo Fecha Partido Hora (México) Sede

Grupo D 24 sept Ghana vs Francia 23:30 Parque La Loma

Grupo A 25 sept México vs Lituania 16:00 Parque La Loma

Grupo A 25 sept Túnez vs China 17:30 Plaza Bicentenario

Grupo C 25 sept Turquía vs Japón 00:00 Plaza Bicentenario

Grupo C 25 sept Venezuela vs Fiyi 13:30 Plaza Bicentenario

Grupo B 25 sept España vs Corea 14:30 Parque La Loma

Grupo B 25 sept Kenia vs Cuba 15:00 Plaza Bicentenario

Grupo D 25 sept China Taipei vs Puerto Rico 13:00 Parque La Loma.