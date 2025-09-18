Rodrigo Huescas debuta en Champions League con empate y asistencia ante el Leverkusen

Rodrigo Huescas En su primer partido de Champions League, el lateral mexicano dio un pase de gol durante el empate ante Bayer Leverkusen.

El único mexicano en UEFA Champions League este año debutó esta temporada en el torneo internacional de clubes con un empate y asistencia. Rodrigo Huescas fue titular y jugó los noventa minutos dando un pase de gol en el empate del Copenhague en contra del Bayer Leverkusen en esta primera jornada de la Liga de Campeones.

Huescas da asistencia en el empate de Champions League

El defensa mexicano arrancó en el 11 inicial del equipo de Jacob Neestrup y tuvo una participación destacada en su debut de la fase regular de la UEFA Champions League. Jordan Larsson y Robert Silva fueron los autores de los goles del equipo danés.

En la parte final del encuentro, Huescas se incorporó al ataque y mandó un centro elevado por encima de la defensa rival para el remate de cabeza de Robert Silva que le dio la ventaja parcial a su equipo.

Como cuando debutas en la #ChampionsEnTUDN y firmas asistencia...Cosas de Rodrigo Huescas🪄🫰 pic.twitter.com/yCijGN6v2v — Redes TUDN (@redes_TUDN) September 18, 2025

Rodrigo Huescas: un titular con el Mundial 2026 en la mira

El ex defensa de Cruz Azul se ha convertido n un titular recurrente del el Coppenaghe, jugando ocho de los nueve partidos que lleva su equipo esta temporada como titular. A sus 22 años, tendrá la oportunidad de disputar su primera fase regular del prestigioso torneo internacional.

También, con la Selección Mexicana, ha sido incluido en las últimas convocatorias de Javier Aguirre para duelos de Fecha FIFA, donde ha rotado con Jorge Sánchez el puesto de lateral derecho.

El próximo partido del Copenaghe en Champions League será el próximo miércoles 1 de octubre cuando visiten al Qarabag FK de Azerbayán.