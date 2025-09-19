Adele podría estar al frente del Show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026: rumores, datos y expectativas

Adele podría encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2026

En los últimos días, circulan fuertes especulaciones de que Adele está siendo contactada por la NFL y Roc Nation para protagonizar el Show de Medio Tiempo (Half-Time Show) del Super Bowl 2026, que se llevará a cabo en Santa Clara, California.

Aunque aún no hay confirmación oficial, fuentes como Page Six afirman que las negociaciones están en curso.

¿Por qué Adele rechazó antes y qué cambió?

En 2016 habló públicamente de rechazar participar en el Super Bowl (el de 2017) argumentando que el show “no es sobre música” y que ella no es bailarina ni coreógrafa, prefiriendo que su fuerza sea la voz.

Ahora, los rumores indican que en esta ocasión la propuesta estaría orientada a una interpretación más centrada en sus baladas y su gran voz, en lugar de grandes coreografías.

Otros nombres que suenan… ¿qué competencia tiene Adele?

Aunque Adele es el nombre más fuerte entre los rumores, también se han mencionado otros artistas para el medio tiempo:

Taylor Swift: ha sido mencionada por el comisionado de la NFL como “talento especial”.

ha sido mencionada por el comisionado de la NFL como “talento especial”. Miley Cyrus: aparece como otra candidata con suficiente presencia mediática.

Lo que sí sabemos sobre el proceso

El medio tiempo lo organiza Roc Nation junto con la NFL ; ellos hacen la selección del artista.

junto con la ; ellos hacen la selección del artista. La decisión se suele anunciar alrededor de septiembre, aunque algunos reportes indican que aún no hay contrato firmado con Adele.

El próximo Super Bowl será en el Levi’s Stadium, Santa Clara.

¿Y si no acepta? ¿Quién podría quedarse con el show?

Si Adele decide no participar, los nombres más fuertes siguen siendo Taylor Swift y Miley Cyrus. Además, la NFL suele considerar varios artistas hasta decidir.

Aunque nada está confirmado, el rumor de que Adele podría encabezar el medio tiempo del Super Bowl 2026 es lo suficientemente fuerte como para mantenernos al filo del asiento. Si realmente acepta, lo más probable es que vivamos un espectáculo emocional, cargado de voz y sentimiento, en lugar del despliegue visual frenético que caracteriza estos shows. Sin importar lo que pase, ya se ve que el anuncio va a generar muchísimo revuelo.