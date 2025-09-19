Boletos del Mundial FIFA 2026: Hoy termina la primera fase del sorteo

La ansiada venta de boletos para la Copa del Mundo de la FIFA 2026 en México, Estados Unidos y Canadá está a punto de concluir su primera etapa. Esta es tu última oportunidad para ser parte de este primer sorteo que definirá a las primeras personas que podrán comprar sus entradas. Esto es lo que tienes que saber.
¿Cómo inscribirme a la primera etapa del sorteo de boletos para el Mundial FIFA 2026?
Lo primero de deberás hacer, es entrar al sitio web oficial de la FIFA y crear tu cuenta con tu correo electrónico y una contraseña. Una vez que hayas completado este proceso, ingresa a fifa.com/tickets y da clic en la opción de “Más información” de Boletos.
El sitio te abrirá una ventana donde tendrás que ingresar de nueva cuenta tu correo electrónico y contraseña para comenzar el proceso, donde te solicitará los siguientes datos:
- Nombre completo
- País de origen
- Fases del torneo en las que estás interesado
- Ciudades donde estás interesado en comprar boletos
- Dirección
- Tarjeta de crédito o débito (Tiene que ser VISA)
Una vez que aceptes los términos y condiciones, serás parte de este primer sorteo aleatorio para poder comprar boletos de la Copa del Mundo.
¿Cuándo me avisan si puedo comprar boletos para el Mundial FIFA 2026?
Será a partir del lunes 29 de septiembre cuando FIFA comience a responder a través de correo electrónico. No importa si eres una persona seleccionada o no, FIFA te estará avisando del resultado, por lo que no olvides comprobar tu bandeja de entrada.
¿Cuándo se podrán comprar los boletos del Mundial FIFA 2026?
En caso de que recibas una confirmación de compra de boletos, la FIFA te estará asignando una fecha y horario específicos en la que podrás comprar tus boletos a partir del miércoles 1 de octubre. Recuerda revisar bien esta información, porque sólo podrás adquirir tus entradas dentro de la fecha y horario asignado.
En ese momento, también conocerás los precios de acuerdo a la fase y el partido seleccionado, aunque se ha dado a conocer que los precios comenzarán a partir de los 60 dólares (1,102 pesos mexicanos aproximadamente)
¿Qué hacer si no fui seleccionado en la primera fase del sorteo?
Si la respuesta fue negativa, no te preocupes, esta no será la única oportunidad para buscar tus boletos. En caso de que no hayas podido registrarte o no hayas tenido suerte, la segunda etapa de sorteo se realizará del lunes 27 al viernes 31 de octubre. Ahí, podrás registrarte sin necesidad de tener una tarjeta de crédito o débito VISA.