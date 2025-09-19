Lewis Hamilton roba el protagonismo a los McLaren en los ensayos del GP de Azerbaiyán

¡Sorpresa! a los McLaren. Lewis Hamilton brilló en los segundos ensayos sobre el trazado de Bakú este viernes. (EFE)

El séptuple campeón del mundo, el inglés Lewis Hamilton (Ferrari) dominó este viernes los entrenamientos libres para el Gran Premio de Azerbaiyán celebrado en el circuito urbano de Baku; en el que su compañero, el monegasco Charles Leclerc, marcó el segundo tiempo, robándole el protagonismo a los dominantes McLaren, que habían sido los más rápidos en la sesión matinal.

Sir Lewis, de 40 años, el hombre récord de la F1 -con 105 victorias y 104 poles- marcó la vuelta más rápida en los 6.003 metros del circuito urbano, en 1:41.293 minutos, sólo 74 milésimas menos que Leclerc; y con 477 de ventaja respecto a otro británico, George Russell (Mercedes), que, al igual que el resto, marcó su mejor crono con las gomas blandas.

Los españoles Carlos Sainz (Williams) y el doble campeón mundial Fernando Alonso (Aston Martin) marcaron el undécimo y el decimonoveno crono, respectivamente; mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) se inscribió vigésimo, cerrando la tabla de tiempos de los primeros ensayos a orillas del Mar Caspio.

Los McLaren no reaccionaron por la tarde

En una pista con 20 curvas, muchas de ellas lentas; y la recta más larga del Mundial -de 2,2 kilómetros- los dominantes McLaren, que, habían encabezado la relación de tiempos matinal, se tuvieron que conformar con el décimo tiempo del inglés Lando Norris y el duodécimo del australiano Oscar Piastri, líder del Mundial, con 31 puntos más que el anterior (324 frente a 293).

Por la mañana, Norris (1:42.704) mejoró en tres décimas a Piastri y en medio segundo a Leclerc, que ha salido desde la ‘pole’ los pasados cuatro años en la capital de Azerbaiyán.

Sainz -a un segundo y 155 milésimas- y Alonso -a un segundo y 435- se habían inscrito octavo y decimoquinto; Colapinto se anotó decimonoveno, a dos segundos y seis décimas de Norris.

Lando había mejorado en un segundo y 86 milésimas al cuádruple campeón mundial el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) que viene de exhibirse en Monza, donde ganó desde la ‘pole’ con un coche inferior a los dominantes monoplazas de McLaren.

En estos dos primeros ensayos fueron los Ferrari los que les quitaron el protagonismo a los McLaren.

Max Verstappen acabó sexto, detrás del sorprendente inglés Oli Bearman, quinto con el Haas.

Todos los pilotos buscarán soluciones con las que afinar sus coches en el tercer y último entrenamiento libre, horas antes de la calificación de este sábado; que ordenará la formación de salida de la carrera dominical: prevista a 51 vueltas para completar un recorrido de 306 kilómetros.