Marchistas mexicanos bucarán reivindicarse en el Mundial de Atletismo Tokio 2025

Mundial de Atletismo en Tokio 2025. José Luis Doctor compitió en los 35 km y abandonó, este sábado también competirá en los 20km al lado de Ricardo Ortiz y Noel Chama. (Foto espec)

México competirá con seis marchistas en la prueba de 20km este sábado en el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025, la lista la encabeza Alegna González, quien renunció a competir en los 35km la semana anterior argumentado malestar estomacal.

Para esta ocasión Alegna, quinto sitio en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y París 2024, saldrá entre una de las candidatas a podio mundial, sin descartar que la gran favorita sigue siendo la doble medallista olímpica y ahora triple campeona mundial, la española María Pérez, quien venció en los 35km en Tokio.

Además de Alegna competirán en los 20km femenil Alejandra Ortega e Ilse Guerrero, quienes ocuparon los sitios 24 y 32 de manera respectiva en los Juegos Olímpicos de París 2024.

La competencia femenil de marcha en París iniciará a las 16:30 horas tiempo del centro de México.

Por su parte la prueba varonil de 20km de marcha en la que competirá de nueva cuenta José Luis Doctor, quien abandonó en los 35km, más Noel Chama y Ricardo Ortiz iniciará a las 18:55 horas, tiempo del centro de México.