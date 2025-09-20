Álvaro Ortiz gana terreno en el Nationwide Children’s Championship

Torneo del Korn Ferry Tour. Álvaro Ortiz es el único mexicano que se mantuvo constante en el torneo Nationwide Children’s Championship. (Foto especial)

Álvaro Ortiz se mantuvo constante en el torneo Nationwide Children’s Championship que se juega en Columbus, Ohio, el mexicano firmó una tercera ronda de 69 golpes y con ello comparte el sitio 27 de la tabla con suma de -4 impactos

El tapatío de 29 años se localiza a nueve impactos de distancia del líder John VanDerLaan, el estadounidense lleva en el acumulado 200 golpes (-13), pero no debe confiarse porque Trent Philips suma -12 a falta de 18 hoyos por disputarse.

Ortiz embocó cinco birdies por tres bogeys este sábado para un recorrido de 67 golpes que lo elevaron nueve puestos respecto a la ronda del viernes.

El mexicano aún lucha por meterse al Top 20 de la lista de puntos de la temporada, eso le permitiría ascender al PGA Tour en 2026. De momento el mexicano es número 23 en esa lista, cuando faltan tres torneos para finalizar la temporada 2025 del Korn Ferry Tour.