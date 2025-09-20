Charles Leclerc decepcionado tras su choque en la calificación del GP de Azerbaiyán

Infortunio del monegasco. Charles Leclerc se privó de sumar su quinta pole consecutiva en Bakú tras estrellarse en su primer intento en la Q3.

La ilusión de Charles Leclerc de obtener una quinta pole position consecutiva en el circuito de Bakú duró muy poco, el piloto de Ferrari chocó contra el muro en el primer intento de la Q3, mientras intentaba su vuelta rápida con neumáticos medios. El monegasco largará desde el sitio 10 para la carrera del domingo en el GP de Azerbaiyán.

Tras los entrenamientos libres, Ferrari había encontrado en los C5 (los compuestos medios este fin de semana) los neumáticos potencialmente buenos para explotar en las fases decisivas de la clasificación. En cambio, con las bajas temperaturas, eran un arma de doble filo. Y fue el equipo italiano el que salió perjudicado.

“Estoy luchando por encontrar el límite del coche y por encontrar el feeling con el coche. Sabía que la calificación iba a ser un poco difícil y cambié mucho el coche antes de empezar los entrenamientos y me sentí mucho mejor.”

“La Q1 y todas las vueltas con los neumáticos blandos fueron mucho mejor. Luego cambiamos a los medios, que habíamos conservado porque pensábamos que eran los mejores, pero hoy, con estas temperaturas, me ha sido imposible hacerlos funcionar. Creo que simplemente nos ha faltado mucho ritmo con las medias. Estaba probablemente siete u ocho décimas por detrás antes del error y estaba empujando como un loco. Así que sí, algo iba mal y lo analizaremos”.

Tratando de explicar lo más claro posible de lo que pasó en la calificación en el GP de Bakú, Leclerc continuó: “En cuanto a qué neumáticos usar, tengo el mismo punto de vista que Lewis. Pensaba que tenía ventaja con los medios en la clasificación, pero cuando los puse en.... La verdad es que fue muy difícil. En la Q2, en el primer intento con el medio, estuve a punto de quedar eliminado. Hice varias tandas largas, el agarre era extremadamente bajo. Con los Blandos no tuve esa sensación”.

Justo antes de que el piloto monegasco chocara contra el muro al inicio de la Q3, unas gotas de lluvia empezaron a caer sobre Bakú. Sin embargo, no cree que la meteorología influyó en el incidente que lo obligó a perderse la decisiva sesión de clasificación.

“Ha sido difícil. ¿Estaba un poco húmedo incluso donde me estrellé? No lo creo. No lo creo... Había algunas gotas de lluvia, pero no creo que mojaran la pista. Intenté evaluar el agarre que tendría, aunque era muy difícil de evaluar porque tenía muy poco agarre desde el principio de la vuelta con estos neumáticos. Pero juzgué mal”.

Para la carrera de este domingo aún cree que los Ferri pueden hacerlo bien. “Normalmente aquí en Bakú hemos tenido sábados fantásticos y domingos menos emocionantes. Espero que esta vez la situación sea la contraria a la habitual. Nuestro ritmo de carrera debería ser bueno. No tenemos una velocidad punta tan buena como los demás, pero creo que, por encima de todo, es una cuestión de gestión de los neumáticos”.

Su compañero de equipo Lewis Hamilton largará desde la duodécima posición, luego de haber sido el más rápido en la PL2.