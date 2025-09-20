Donovan Carrillo se ubica en segundo sitio en el Preolímpico de Patinaje Artístico

Un gran paso del mexicano en Beijing. Donovan Carrillo se metió desde su rutina en el programa corto en zona de calificación olímpica. (Foto especial)

El patinador mexicano Donovan Carrillo se localiza en el segundo sitio en el Preolímpico de Patinaje Artístico sobre Hielo que se desarrolla en Beijing, China, al lograr 84.97 puntos en el programa corto.

Con una rutina impecable, Donovan Carrillo consiguió su mejor marca personal en el programa corto y eso lo colocó en zona de calificación olímpica. Sus 84.97 puntos se sumarán a los que haga la madrugada de este domingo en el programa libre.

En el Preolímpico de Patinaje Artístico solo los cinco primeros sitios de las pruebas individuales califican a los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026.

Carrillo buscará uno de esos cinco boletos. De lograrlo serían sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, tras los de Beijing 2022.

Andrea Montesinos no califica

La también patinadora mexicana Andrea Montesinos finalizó en la décimo primera posición en patinaje artístico al sumar 94.51 en su rutina libre, más lo conseguido en el programa corto totalizó 148.10.

Los boletos olímpicos a Milano Cortina 2026 fueron para: Adeliia Petrosian (RUS), Anastasiia Gubanova (GE), Loena Hendrik (BEL), Viktoriia Safanova (RUS) y Stefania Yakovleva (CY).