Histórica calificación en el GP de Azerbaiyán con seis banderas rojas

Circuito de Bakú. Oscar Piastri fue de los pilotos que entró en la lista de las banderas rojas en la calificación de Azerbaiyán. (@F1)

La sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán ha pasado a la historia por tener el mayor número de banderas rojas (6), hecho que nunca antes se haya visto en la Fórmula 1.

Al haber tantos impactos contra las bardas, los pilotos se fueron rezagando en su intento por quedar bien posicionados en la parrilla de salida, hecho que, por ejemplo, puso a Charles Leclerc en 10° sitio, o a Oscar Piastri en 9°.

El viento y ligera lluvia, todo cambió en la calificación del Gran Premio de Azerbaiyán que se corre en el trazado de Bakú.

Tres eliminados en la Q1

En la Q1, aún con los 20 pilotos en pista, se presenciaron 3 banderas rojas, tras los incidentes marcados por Alexander Albon, Nico Hulkenberg y Franco Colapinto, todos eliminados.

Después en la Q2, hubo un nuevo impacto, ahora del británico Oliver Bearman, quien al pegarle al muro quedó fuera sumando la cuarta bandera roja y largará 15° para la carrera del domingo.

Leclerc y Piastri se sumaron en la Q3

En la Q3, Charles Leclerc se estrellaría de lleno contra una barda, para luego ser seguido por 0scar Piastri, quienes largarán 10° y 9°, respectivamente.

Este récord de 6 banderas rojas en una sesión de clasificación es el mayor número visto en la historia de Fórmula 1, superando las 5 que tuvo Imola en 2022 y Brasil en 2024.