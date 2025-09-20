Max Verstappen se lleva la pole, mientras Carlos Sainz saldrá segundo en el GP de Azerbaiyán

Carlos Sainz saldrá segundo en el GP de Azerbaiyán, el español, piloto de Williams, supo aprovechar a la perfección los contratiempos ocurridos en la sesión de clasificación y se coló en la primera fila de la parrilla de salida, en la que Max Verstappen se llevó la pole position y buscará ganar su segunda carrera seguida.
Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima sexta pole en la F1 -la sexta de la temporada- al dominar la caótica y larguísima calificación -con seis banderas rojas y que duró dos horas-, en cuya decisiva Q3 cubrió los 6.003 metros de la pista azerbaiyana 1:41.11,478 milésimas menos que Sainz y con 590 de ventaja sobre el neozelandés Liam Lawson (RB).
Lawsonm logró el mejor resultado de su carrera en una calificación de F1-, desde la segunda fila le acompañará el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que arrancará cuarto.
En la quinta y sexta posición alinearán George Russell y Yuki Tsunoda, mientras los poderosos McLaren Lando Norris y Oscar Piastri, encontraron acomodo en la séptima y novena posiciones.
El también español, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá undécimo, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde la decimosexta plaza.
- Tras obtener la pole position Carlos Sainz tiene muy claro su objetivo: “hacer todo lo posible para darle a Williams ese primer podio. Si es posible, genial. Y si no, ya veremos”, dijo el español.
“Hemos acertado con los neumáticos en el momento adecuado y hemos conseguido hacer muy buenas vueltas”, añadió. Estábamos en ese momento en el que los coches ‘top’ nos podrían haber sacado cuatro o cinco décimas, pero sólo lo ha hecho Max. No me sorprende. Hemos conseguido batir a los demás y estamos segundos, que son grandes noticias”, ultimó.