Verstappen gana en Bakú, pero Sainz se roba los reflectores

El cuádruple campeón del mundo Max Verstappen (Red Bull) conquistó este domingo el Gran Premio de Azerbaiyán, decimoséptima fecha del Mundial de Fórmula 1, en el circuito urbano de Bakú. El piloto neerlandés, de 27 años, partió desde la pole position y logró su cuarta victoria del año, la segunda consecutiva, elevando a 67 triunfos su marca histórica en la categoría reina.

Verstappen dominó de principio a fin, rememorando su victoria en este mismo trazado en 2022, y cruzó la meta por delante del británico George Russell (Mercedes) y del español Carlos Sainz, quien firmó su primer podio con Williams y fue elegido Piloto del Día.

CARLOS SAINZ ROMPE LA MALA RACHA Y FESTEJA COMO UN TRIUNFO

El madrileño Carlos Sainz, de 31 años, celebró con emoción su tercer lugar, que representa su podio número 28 en Fórmula 1. Tras seis carreras sin sumar puntos, el español ejecutó una carrera impecable y dio un salto en la clasificación, colocándose en el duodécimo puesto con 31 unidades.

Sainz, quien logró sus primeros podios con McLaren y luego brilló con Ferrari, festejó este resultado como si fuera una victoria. “Ha sido mejor que mi primer podio. Los sueños a veces se hacen realidad”, declaró emocionado tras cruzar la meta.

MCLAREN TROPIEZA Y RETRASA EL TÍTULO DE CONSTRUCTORES

El equipo McLaren, que tenía la posibilidad de asegurar matemáticamente el Campeonato de Constructores, vivió su peor fin de semana del año. El australiano Oscar Piastri abandonó en la primera vuelta tras un accidente, aunque sin consecuencias físicas, y el británico Lando Norris apenas pudo terminar en séptimo lugar, sin aprovechar la ausencia de su compañero.

Pese al abandono, Piastri se mantiene como líder del Mundial con 324 puntos, seguido por Norris, que ahora está a 25 unidades. Verstappen, tercero en la clasificación, se encuentra a 69 puntos del líder, consolidándose como el gran animador de la temporada.

LAWSON Y ANTONELLI BRILLAN; HAMILTON Y LECLERC DECEPCIONAN

El neozelandés Liam Lawson (RB) logró su mejor resultado en F1, al terminar quinto, detrás del debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y por delante del japonés Yuki Tsunoda. Por su parte, los pilotos de Ferrari, Lewis Hamilton y Charles Leclerc, finalizaron en octava y novena posición, respectivamente, sin poder competir por los puestos de honor.

La clasificación del sábado fue caótica, con seis banderas rojas y una duración de dos horas, en la que Verstappen logró su sexta pole del año, arrebatándosela en el último momento a Sainz, quien había firmado su mejor sábado de la temporada.

INCIDENTES, SANCIONES Y ESTRATEGIAS MARCARON LA CARRERA

La carrera estuvo llena de incidentes desde la primera vuelta, cuando Piastri se estrelló entre las curvas 5 y 6. Fernando Alonso fue penalizado con cinco segundos por irregularidades en la salida, al igual que Piastri, quien cumplirá sanción en la próxima carrera en Singapur.

El argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó en decimonoveno lugar, tras perder tiempo por un contacto con Alex Albon. A pesar de ganar posiciones, no logró sumar puntos. La estrategia de neumáticos fue clave, con varios pilotos optando por compuestos duros desde el inicio, en una carrera que se esperaba de una sola parada, pero que se mantuvo impredecible hasta el final.