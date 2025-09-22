Carlos Alcaraz acaricia el número uno del mundo

REGRESO. El español ha trabajado este año para volver a la cima del tenis mundial.

El español Carlos Alcaraz, actual número uno del ranking ATP, está muy cerca de cerrar el año en lo más alto del tenis mundial, tal como lo hizo en 2022. Con 11,540 puntos, aventaja por 760 unidades al italiano Jannik Sinner, su único perseguidor real, ya que el alemán Alexander Zverev, tercero en la clasificación, se encuentra muy lejos con 5,930 puntos.

La situación favorece a Alcaraz porque, en el tramo final de la temporada, arriesga menos puntos que Sinner, lo que le da una ventaja estratégica. Mientras el español podría perder hasta 1,000 puntos, el italiano expone 3,830, casi cuatro veces más, lo que refuerza las posibilidades del murciano de mantenerse en la cima.

Tokio y Shanghái, escenarios clave para el liderato

Esta semana, Carlos Alcaraz debutará en el ATP 500 de Tokio, donde enfrentará al argentino Sebastián Báez, mientras que Sinner competirá en el ATP 500 de Pekín, torneo en el que el año pasado perdió la final ante el español. En esa edición, Alcaraz sumó 500 puntos, mientras que Sinner obtuvo 330, por lo que hay 170 puntos en juego que podrían modificar la diferencia entre ambos.

Ambos coincidirán en el Masters 1000 de Shanghái, donde Sinner fue campeón en 2024 y defenderá 1,000 puntos, mientras que Alcaraz solo arriesga 200, tras haber caído en cuartos de final. Esta diferencia podría ser determinante para definir al número uno del mundo.