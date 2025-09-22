La mitad del Apertura 2025

. (Imagen generada por la plataforma de IA Copilot, sólo con fines ilustrativos).

Llegamos a la mitad del torneo Apertura 2025 y ya podemos sacar algunas conclusiones rumbo a la liguilla.

Hablábamos de cinco equipos que pelearían el título e intercambiarían las primeras posiciones de aquí al final, pero ese grupo parece haberse reducido a cuatro: Cruz Azul, Rayados, América y Toluca. Tigres ha perdido fuerza y no convence, a pesar de tener en Ángel Correa a uno de los mejores jugadores del torneo. Xolos se ha metido sorpresivamente en el quinto lugar, pero no se le ve como candidato al título.

LA MÁQUINA

Cruz Azul suma siete triunfos consecutivos y ha encontrado la manera de ganar partidos incluso sin ser completamente superior. Esa capacidad de ganar sin importar las formas tiene mucho mérito. El equipo recuperó al “Toro” Fernández, quien incluso estuvo apartado del plantel, y con sus goles ha complementado una ofensiva muy fuerte. Es el único invicto del torneo.

MONTERREY

Rayados ha encontrado una versión goleadora de Sergio Canales, lo que lo convierte en un equipo aún más difícil de vencer. Domènec Torrent ha confirmado ser un gran técnico, y con una plantilla tan completa, Monterrey es candidato indiscutible. El reto será la liguilla, donde están obligados a ganar. La presión de su afición y un calendario más exigente en la segunda mitad del torneo serán factores clave para evaluar de qué está hecho este equipo.

DIABLOS ROJOS

Toluca es el equipo más goleador del torneo, y su plantilla destaca por su capacidad ofensiva. Sin embargo, deberá mejorar su rendimiento en casa, algo curioso para esta institución, ya que no ha sido dominante en el Nemesio Diez. Antonio Mohamed sigue demostrando que es un técnico de élite, y ha logrado poner a sus jugadores en su mejor nivel. Llegarán con fuerza a la liguilla y serán firmes candidatos para retener el título.

LAS ÁGUILAS

América siempre estará peleando en la parte alta. André Jardine poco a poco recupera el mejor nivel de sus jugadores. Aunque algunos cambios en el estilo de juego no han sido del agrado de todos, el equipo avanza con paso firme hacia la liguilla, con variantes tácticas ya asimiladas. Superada la mini crisis y la derrota en el clásico, las Águilas pelearán hasta el final. En la segunda mitad del torneo enfrentarán duelos atractivos como ante Pumas, el clásico joven contra Cruz Azul, y el cierre ante Toluca.

UNIVERSIDAD

Detrás de los favoritos, hay equipos que pueden dar sorpresas, pero difícilmente conquistarán el título. Pumas ha mejorado considerablemente, pero ha dejado demasiados puntos en casa, y para ellos la localía en liguilla es fundamental. Luce complicado que puedan escalar hasta el cuarto lugar. Efraín Juárez ha armado un buen plantel, cada vez más sólido en defensa, pero sigue careciendo de gol.

CHIVAS

Guadalajara es una triste realidad. Se ha convertido en un equipo que juega los torneos solo para ganar el clásico, sin aspirar a más. Su objetivo es clasificarse a la reclasificación, lo cual, para la historia del Rebaño, resulta intolerable.

Esta semana tendremos jornada doble, y así comienza la segunda mitad del torneo. Los favoritos están definidos. Ojalá el resto de los equipos apriete el paso y hagan más divertido el campeonato, que francamente, ha dejado mucho que desear.