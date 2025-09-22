México, listo para brillar en el LAAC 2026 en Perú

GERARDO GÓMEZ. Seleccionado Nacional.

La Federación Mexicana de Golf (FMG) anunció a los seis jugadores que integrarán la Selección Mexicana de Golf en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, uno de los torneos más importantes del continente a nivel amateur. El evento se celebrará del 15 al 18 de enero de 2026 en el Lima Golf Club, ubicado en la capital peruana.

Organizado por el Masters Tournament, The R&A y la USGA, el LAAC reúne a los mejores golfistas amateurs de Latinoamérica y el Caribe, y ofrece al campeón invitaciones directas a torneos de élite como el Masters de Augusta, The Open, U.S. Open, The Amateur Championship y el U.S. Amateur Championship.

LOS SEIS REPRESENTANTES MEXICANOS EN PERÚ

Con base en el corte de la semana 36 del World Amateur Golf Ranking (WAGR), los seleccionados nacionales son:

Jugador Trayectoria destacada Carlos Astiazarán Destacado en torneos juveniles nacionales Gerardo Gómez Tercer lugar en el LAAC 2025 Héctor González Cramer Promesa del golf universitario Carlos Treviño Derbez Experiencia internacional en torneos USGA José López Campeón en múltiples torneos regionales José Antonio Safa Finalista en el Nacional Interzonas

MÉXICO, PROTAGONISTA HISTÓRICO EN EL LAAC

La historia de México en el LAAC ha sido brillante. En 2019, Álvaro Ortiz se coronó campeón en Casa de Campo, República Dominicana, mientras que en 2024, Santiago de la Fuente logró el título en Santa María Golf Club, Panamá, ambos en su última etapa como amateurs.

Otros mexicanos que han subido al podio incluyen a Ómar Morales, Luis Carrera y Aaron Terrazas, subcampeones en 2024, 2023 y 2020, respectivamente. Además, Gerardo Gómez, ahora seleccionado, fue tercer lugar en 2025, consolidando su lugar en esta nueva edición.

UNA VITRINA PARA EL FUTURO DEL GOLF LATINOAMERICANO

El LAAC es considerado una plataforma de proyección internacional para los golfistas amateurs de la región. El subcampeón también recibe exenciones para las etapas finales de clasificación de The Open y el U.S. Open, lo que convierte al torneo en una oportunidad única para dar el salto al profesionalismo.

La Federación Mexicana de Golf felicitó a los seis seleccionados por su clasificación y les deseó el mayor de los éxitos en esta competencia internacional.

La FMG dará seguimiento a su participación a través de sus plataformas oficiales, donde se compartirán resultados, entrevistas y momentos destacados.