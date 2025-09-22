Ousmane Dembélé y Aitana Bonmatí brillan en París al recibir el Balón de Oro

Ousmane Dembélé. El nuevo rey del futbol europeo.

El francés Ousmane Dembélé, de 28 años, se consagró como ganador del Balón de Oro 2025, el primero en su carrera, tras una temporada excepcional con el París Saint-Germain (PSG). El atacante fue clave en la conquista de la Liga de Campeones, además de la liga, la copa francesa y la supercopa, logrando un histórico póker de títulos para el club parisino.

Con 35 goles y 16 asistencias, Dembélé se convirtió en el estandarte ofensivo del PSG, especialmente tras ser colocado como ariete por Luis Enrique. Su rendimiento lo llevó a superar al español Lamine Yamal, quien se quedó con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven, y a otros grandes candidatos como Karim Benzema y Kylian Mbappé.

AITANA BONMATÍ, TRICAMPEONA DEL BALÓN DE ORO

La española Aitana Bonmatí recibió por tercer año consecutivo el Balón de Oro femenino, igualando a leyendas como Michel Platini y Johan Cruyff. Aunque no logró ganar la Liga de Campeones ni la Eurocopa, ambas perdidas en la final, su impacto en el juego del FC Barcelona y su liderazgo en la conquista de la liga y copa españolas fueron suficientes para convencer al jurado.

Aitana superó en la votación a su compatriota Mariona Caldentey y a la inglesa Alessia Russo, ambas del Arsenal, equipo que fue elegido como mejor club del año. La centrocampista recibió el galardón de manos de Andrés Iniesta, a quien reconoció como uno de sus ídolos junto a Xavi Hernández: “Mi fútbol depende de lo que me enseñaron”, declaró emocionada.

BARCELONA Y PSG DOMINAN LA GALA EN PARÍS

El FC Barcelona celebró un triplete dorado con los premios a Aitana Bonmatí, Lamine Yamal y Vicky López, quien se llevó el Trofeo Kopa femenino, entregado por primera vez. La joven de 19 años superó a la colombiana Linda Caicedo del Real Madrid, consolidando el dominio blaugrana en la gala.

Por su parte, el PSG sumó cuatro galardones: el Balón de Oro masculino para Dembélé, el premio al mejor club, el reconocimiento a Luis Enrique como mejor entrenador, y el Trofeo Sócrates a la Fundación Xana, por su labor social en memoria de la hija del técnico español.

OTROS PREMIADOS EN UNA NOCHE DE ESTRELLAS

El italiano Gianluigi Donnarumma, ahora en el Manchester City, se llevó el Trofeo Yashin al mejor portero, sucediendo al argentino Emiliano Martínez, quien lo había ganado en dos ediciones consecutivas. En la rama femenina, el galardón fue para la inglesa Hannah Hampton, del Chelsea, en otra entrega debutante.

La seleccionadora de Inglaterra, la neerlandesa Sarina Wiegman, recibió el Premio Cruyff femenino por su victoria en la Eurocopa, cerrando una gala que celebró el talento, la constancia y el impacto social del futbol en todas sus dimensiones.