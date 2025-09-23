FIFA calienta motores: tres mascotas darán vida al Mundial 2026

La FIFA encendió la emoción este martes al soltar un adelanto de lo que serán las mascotas del Mundial 2026, torneo que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio en México, Estados Unidos y Canadá. Con un breve video en redes sociales, el organismo confirmó que habrá tres mascotas oficiales, una por cada país anfitrión, lo que promete darle un toque especial a esta edición.

El clip, de apenas 18 segundos, muestra un balón que rueda por un vestidor oscuro hasta que las luces iluminan tres casilleros. En cada uno aparece una camiseta distinta: roja para Canadá con flores de maple, símbolo característico de su bandera. La verde representará a México y en la parte superior deja brillar detalles de grecas, elemento artístico que remite a las tradiciones prehispánicas del país; finalmente, la azul está destinada a Estados Unidos; en ella destacan las estrellas de su bandera. Al final, aparece un mensaje: “Mascotas próximamente”, dejando a los fans con más preguntas que respuestas.

Las cosas buenas vienen de a tres... 👀 pic.twitter.com/qQVWYYz1xT — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) September 23, 2025

Aunque los personajes aún no se revelan, en redes sociales ya abundan teorías. Para México, el favorito de los aficionados es el ajolote, un animal emblemático que muchos imaginan portando la camiseta verde del Tri y algún detalle en la frente. Sin embargo, la FIFA no ha confirmado nada de manera oficial.

La idea de tener más de una mascota no es completamente nueva. En Corea-Japón 2002 hubo tres personajes oficiales: Ato, Kaz y Nik. Sin embargo, esta será la primera vez que cada país anfitrión tenga su propio representante, lo que busca resaltar la diversidad cultural del Mundial.

Se espera que el anuncio oficial de los diseños completos llegue en las semanas previas al sorteo de grupos, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C. Ese día podrían revelarse no solo las mascotas, sino también otros detalles visuales del torneo.

Con esta estrategia, la FIFA logra generar conversación global y acercar a los aficionados al evento desde ahora. La mascota de un mundial no es solo un elemento decorativo; suele convertirse en ícono de la competencia y en símbolo de identidad para toda una generación de fans.

Por ahora, el misterio continúa, pero la expectativa crece. Lo único seguro es que, muy pronto, cada país tendrá su embajador animado listo para acompañar la fiesta del futbol más grande del planeta.