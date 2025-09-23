Mauricio Figueroa, único mexicano que jugará la Fortinet Cup Championship

Un reto más en su carrera. Mauricio Figueroa buscará este fin de semana hacer un buen cierre de temporada en la Fortinet Cup Championship. (Foto especial)

La temporada del PGA Tour Américas llega a su final con el torneo Fortinet Cup Championship a jugarse del 25 al 28 de septiembre en el Morgan Creek Golf Course en Surrey, BC, Canadá. Ahí estará Mauricio Figueroa, el único mexicano que logró jugar el Swing Norteamericano de la gira.

Figueroa se presenta al torneo final de la temporada como el número 103 en la lista de la Fortinet Cup, su descenso se debe a que no pudo librar el corte la semana pasada en el Times Colonist Victoria Open.

Pese a lo anterior, Mauricio se encuentra optimista de lograr un buen cierre. En la segunda mitad de la temporada del PGA Tour Américas, Figueroa ha jugado nueve torneos, de los cuales suma cinco cortes librados. Su mejor resultado lo consiguió en el CRMC Championship con un empate al sitio 16.

Su media temporada en la gira se pude calificar de buena en su primer año como profesional. Habrá que esperar un cierre que le deje satisfecho.

Roberto Lebrija, en Taiwán

El mexicano Roberto Lebrija jugará su segundo torneo seguido del Asian Tour en Taiwán con el evento Mercuris Taiwán Masters, uno de los torneos más consolidados de la región a jugarse entre el 25 y 28 de septiembre.

Lebrija jugó la semana anterior el Yeangder Tournament Players Championship, compartiendo el puesto 34 del torneo con un total de 283 golpes (-5).