México cierra con derrota su preparación rumbo al Mundial Sub-20 Chile 2025

Listos para su debut ante Brasil. La Selección Mexicana no pudo cerrar con una victoria su preparación mundialista. (@miselecciónmx)

La Selección Mexicana de Futbol perdió por 2-3 ante su similar de Colombia en su último partido de preparación rumbo al Mundial Sub-20, que se realizará en Chile. El encuentro se disputó en las instalaciones de la Sede Deportiva de CARFEM, de Ypané, Paraguay.

El marcador lo abrió Jhon Rentería segundos antes de culminar el primero tiempo. Al 52′, el mismo jugador registró un doblete para el 2-0.

Diego ‘Chicha’ Sánchez se aventó un golazo para acortar distancias en el marcador. Se quitó a tres rivales para mandar un derechazo pegado al poste al 65’.

Colombia hizo su tercer tanto con Royner Benítez al 78’y México se acercó nuevamente en el marcador con un tanto de Tahiel Jiménez desde los once pasos para hacer el 2-3 definitivo.

México debutará en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 el próximo domingo cuando se enfrente a Brasil en el Estadio Nacional en Santiago, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

La Selección de México está ubicada en el Grupo B del Mundial Sub-20, junto a Brasil, Marruecos y España.