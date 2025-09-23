Puebla vs Pachuca: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Este martes 23 de septiembre, la Jornada 10 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Mx arranca con un enfrentamiento crucial entre Puebla y Pachuca. Ambos equipos llegan con la necesidad imperiosa de sumar puntos para mejorar su posición en la tabla general.

Pachuca ira en busca de sus tres puntos para seguir luchando por su pase a Play In estando en el puesto 8 de la tabla general de la liga mx por debajo de Pumas empatados con los 13 puntos, sin embargo, Puebla se encuentra al final de la tabla sin ningún beneficio en el gane de puntos, eso no deja de lado que el equipo de la Franja dara lo mejor en la cancha durante los 90 minutos del partido.

Previa y pronóstico Puebla vs Pachuca | Jornada 10 de la Liga MX

Puebla, bajo la dirección de Hernán Cristante, atraviesa una crisis de resultados que lo mantienen en los últimos lugares de la tabla. La reciente derrota ante Necaxa ha incrementado la presión sobre el equipo y su cuerpo técnico. La afición espera una reacción inmediata en casa para evitar caer aún más en la clásificación.

Por su parte, Pachuca, dirigido por Jaime Lozano, también enfrenta dificultades tras una derrota ante Querétaro. Aunque se mantiene en la parte media alta de la tabla, una nueva caída podría comprometer su aspiración a la liguilla. Los Tuzos buscarán recuperar la senda del triunfo en calidad de visitantes.

Ambos equipos llegaran con urgencias y la necesidad de sumar tres puntos. Se espera un partido equilibrado, donde la estrategia y la efectividad en el ataque serán claves para definir al ganador.

¿A qué hora juegan Puebla vs Pachuca hoy?

El encuentro dará inicio a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasarán el partido Puebla vs Pachuca?

El partido se podrá seguir en transmisión en vivo por Fox Sports, en Streaming por Tubi y Caliente TV

Probables alineaciones Puebla vs Pachuca

Alineación de Puebla: González; Rivas, Díaz, Navarro, Monarrez; Moyano, Gamarra; González, Ramírez, Gómez; Lozano

Alineación de Pachuca: Moreno; García, Bauermann, Barreto, Aceves; Bautista, Pedraza; Guzmán, Quiñónes, Idrissi; Cadiz