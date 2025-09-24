A un mes del México GP

, ,

Exactamente dentro de un mes iniciará la actividad del Gran Premio de Fórmula 1 de la Ciudad de México. Será del 24 al 26 de octubre cuando se lleve a cabo la edición 25 de la carrera mexicana en la máxima categoría mundial. Un número que debería festejarse a lo grande y que ha pasado desapercibido para la mayoría de los involucrados en la organización.

La primera carrera de Fórmula 1 en nuestro país fue en 1962, y no fue puntuable para el campeonato mundial, por lo que la cuenta oficial comienza en 1963. El primer ganador fue Jim Clark (quien ahora es recordado con una recta en su honor en el Autódromo Hermanos Rodríguez), y la longitud del trazado de la Magdalena Mixhuca era de cinco kilómetros. Desde entonces hemos vivido muchos cambios en el diseño de la pista, hasta llegar a los 4.3 kilómetros actuales.

Por lo pronto, ya se han anunciado las carreras soporte, las preestelares, pues. De nueva cuenta estarán presentes los jovencitos de la Fórmula 4; así como los espectaculares V8 de la Super Copa, el serial de Michel Jourdain Lascurain y que tanto han gustado en el fin de semana del Gran Premio...

BANDERA VERDE… A ellos se suma una categoría que ha tenido un veloz crecimiento en todo el mundo, los TCR, en este caso, el apartado local. Este campeonato regional surgió en 2024 y sus autos cuentan con homologación en 40 países e incluso tienen un serial FIA, el TCR World Tour, que visitó nuestro país hace unos meses.

Se trata de autos de tracción delantera, con motor turbo de 1.75 a 2.0 litros y que al estar homologados permiten gran competencia en todo el globo. Así, los autos de TCR de Italia, España o México cumplen con la regulación y podrían participar en uno u otro campeonato sin problemas. Personalmente, es una de mis series favoritas por su alto nivel de competencia...

ENTRADA A PITS… A partir de este día los trabajos en el Autódromo Hermanos Rodríguez se intensificarán. Veremos crecer a las cuadrillas de mantenimiento en pista, y para los intereses de la carrera es una bendición que la temporada de los Diablos Rojos del México (de la Liga Mexicana de Beisbol) haya terminado, pues eso permite mayor libertad de horarios para quienes acondicionan no solo la pista, sino el enrejado, césped y escapes.

Se empieza con trabajos en la superficie de la pista, lavaderos y dovelas. Después se verificará las barreras SAFER y finalmente la pintura en los lavaderos y escapes. Es un trabajo titánico, pero -como lo he dicho desde hace años- las cuadrillas mexicanas son las mejores del mundo...

SALIDA DE PITS… Una semana antes comenzaremos con actividades al recibir a los tráilers de las tres categorías soporte, y después un ‘tour’ con la empresa mundial de paquetería que transporta los materiales que dan vida a la Fórmula 1. Son siete aviones Boeing 747 los que llevan de un continente a otro unos 40 pallets, que superan las 50 toneladas de peso, entre equipos de transmisión de TV y de cada una de las 10 escuderías que conforman el mundial.

Será el 22 de octubre cuando estemos en el Autódromo con los expertos de la empresa de logística, observando la llegada de los equipos físicos. He tenido la oportunidad de presenciar los trabajos de desembarque y sólo puedo compararlo con la sincronización de un ballet o de una granja de hormigas… Ya falta nada y en las próximas entregas iremos abundando en los detalles técnicos y deportivos, por lo pronto, no olvidemos que Patricio O’Ward estará en la FP1 con McLaren...

BANDERA A CUADROS… La categoría descansará este fin de semana, por lo que nuestra atención se muda a Kansas, para una ronda más de Playoffs de NASCAR Cup Series. El mexicano Daniel Suárez no ha sido protagonista en las últimas carreras, por lo que sus oportunidades de tener una buena actuación se van agotando y se complica el que pueda firmar con un buen equipo para el próximo año. Tras no calificar a Playoffs y ser cortado para 2026 por el Trackhouse Racing, una victoria se vuelve vital para el regiomontano. Kansas, un trióvalo de asfalto de milla y media podría ser ese gran salvavidas para Suárez…

