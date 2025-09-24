Equipo europeo recibe sus primeros abucheos en la presentación de la Ryder Cup

Inicia la batalla. Luke Donald habló de lo entregado que es el público en Bethpage, que es el escenario perfecto para esta competencia. (@RyderCup)

La Ryder Cup 2025 se inauguró este miércoles con un día de anticipación para evitar el mal tiempo, en el acto los capitanes de los equipos de Europa, Luke Donald, y de los Estados Unidos, Keegan Bradley, tocaron las fibras sensibles de los presentes.

Los 12 jugadores de cada equipo llegaron elegantemente vestidos al majestuoso escenario en el recorrido de Long Island, Nueva York, donde la ceremonia se inició con un vídeo de bienvenida y el pique no tardó en saltar.

El equipo europeo, los visitantes, subieron al escenario, con cuellos abiertos y trajes oscuros cruzados, y algunos abucheos de pantomima los recibieron. No les extrañó, ellos saben que están en territorio enemigo.

El discurso del capitán Luke Donald fue sensible y directo para los ruidosos que buscan intimidarlos el fin de semana.

“¡Nueva York!”, exclamó Donald. “Nueva York es un lugar donde si te presentas con talento y espíritu de lucha, la ciudad te apoyará. Aunque quizás no, si vistes de azul europeo esta semana.

“Sabemos lo que nos espera; Bethpage no es precisamente tímido. Este es el país deportivo de Nueva York: apasionado, leal y ferozmente ruidoso, y con razón. Ustedes, los aficionados, valoran el esfuerzo por encima del ego. Se presentan por quienes se esfuerzan, por quienes luchan y por quienes están a la altura de las grandes ocasiones. Y nos hacen merecedores de cada ovación”. Ese fue el comienzo del capitán.

Puede que no seamos su equipo, pero les daremos algo que respetar, algo que admirar y, quizás, para el final de esta semana, algo que celebrar. Bethpage es el escenario perfecto para esta competencia: un campo de golf público, un parque estatal, donde miles de aficionados se reunirán codo con codo. Es un campo para el pueblo y un escenario donde los jugadores de ambos bandos intentarán demostrar su valía”. Esa ofensiva de encanto de Luke Donald provocó algunos aplausos de los lugareños.

Keegan Bradley fue recibido a lo grande

Capitán del equipo estadounidense. Keegan Bradley habló del liderazgo y de la pasión por una causa como lo es la Ryder Cup. (@RyderCup)

Los cánticos de “¡EE. UU.! ¡EE. UU.!” saludaron a Keegan Bradley, al acercarse al micrófono. Su equipo subió al escenario con un aire estadounidense, con blazers negros y botones dorados, y el capitán deleitó al público con anécdotas de su época universitaria en Long Island.

“Vengo de Nueva Inglaterra, pero fui a St. John’s”, dijo. “Allí fue donde me enamoré de Nueva York. “Hemos recorrido un largo camino desde la calle 166 y Utopia Parkway en Queens. El esfuerzo y el ritmo de la ciudad me enseñaron a competir, a liderar y lo que realmente se siente la pasión por una causa. No hay nada como Nueva York”.

Presencia. Scottie Scheffler, figura principal del equipo estadounidense saluda a la afición. (@RyderCup)

Bradley continuó. “Mis compañeros y yo solíamos jugar en Bethpage Black cuando estaba cerrado los lunes. Aparcábamos junto a la caseta de mantenimiento y jugábamos en el circuito interior, del hoyo 3 al 14. Un día, durante mi último año de secundaria, mi compañero George Lotus y yo decidimos ir al otro lado de la calle a jugar los hoyos 15, 16, 17 y 18, pero no nos dejaron. Nos metimos en un buen lío. Pregúntele al Players Club lo especial que es jugar en Bethpage Black”.

El capitán de los Estados Unidos fue más allá. “Mi padre, Mark, es un orgulloso profesional de PGA of America. Mi tía Pat es una leyenda de la LPGA y miembro del Salón de la Fama del Golf Mundial. Para nosotros, el golf es el negocio familiar”.

“Pero la Ryder Cup se convirtió en algo personal para mí en 1999 en Brookline. Tenía 13 años, subido a los hombros de mi padre, viendo el putt milagroso de Justin Rose en el 17. Cuando la multitud irrumpió en el 18, mi padre me dejó unirme a la celebración. Ese fue el momento en que el golf dejó de ser un juego para convertirse en una vocación. Ese día cambió mi vida”. Eso emocionó aún más al público que reaccionó así. “¡Vamos, EE. UU.!”, los vítores volvieron a resonar.

Europa aspira escribir otro capítulo exitoso

Buscan prolongar su historia. El equipo de Europa es el campeón defensor de la Ryder Cup. (@RyderCup)

Luke Donald habló con frecuencia al comienzo de la semana sobre el desafío de ganar en suelo estadounidense, y volvió a cargar su discurso.

“El equipo estadounidense está orgulloso, con razón, de su herencia, pero nosotros también”, dijo. “Nuestro legado europeo se basa en la resiliencia, la unión y en demostrar que la gente se equivoca. Una y otra vez, hemos demostrado que cuando nos unimos con un propósito común, podemos lograr cosas extraordinarias. Hace dos años, escribimos un capítulo en Roma. Esta semana, en Nueva York, aspiramos a escribir historia”.

Y agregó. “Vinimos aquí para ganarnos un lugar en la historia de la Ryder Cup. No solo jugamos para ganar, jugamos los unos por los otros y por cada joven golfista en casa que sueña con representar algún día al Equipo Europeo.

“Sabemos que no será fácil; Ganar fuera de casa nunca lo es. Solo cuatro equipos europeos lo han logrado antes. Pero esa es la belleza del deporte. Los caminos más difíciles conducen a las mayores recompensas.

Nos impulsa algo que el dinero no puede comprar: propósito, hermandad y la responsabilidad de honrar a quienes nos precedieron, inspirando a quienes aún no han llegado”.

Se dieron las gracias, se presentaron los vicecapitanes y los equipos, sonaron los himnos, hubo un sobrevuelo en helicóptero y todos comenzaron a salir.

La competencia inicia de la Ryder Cup inicia el viernes.