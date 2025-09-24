J.J. Spaun y Ben Griffin confirman para el WWT Championship 2025

Presente. J.J. Spaun será uno de los jugadores Top 10 del PGA Tour que compita en el World Wide Technology Championship 2025 en Los Cabos en noviembre próximo. (Foto especial)

Los golfistas J.J. Spaun y Ben Griffin, números 7 y 13 respectivamente en el Ranking Mundial Oficial de Golf (OWGR) y miembros del equipo estadounidense en la Ryder Cup que se juega esta semana, se encuentran entre los primeros jugadores confirmados para competir en el World Wide Technology Championship 2025, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre en Los Cabos, México.

A ellos se suman, el vigente campeón Austin Eckroat, así como el capitán europeo de la Ryder Cup Luke Donald y el dos veces participante en la Ryder Cup Tony Finau.

“Es un honor para nosotros darle la bienvenida y contar con estos grandes e importantes jugadores al field de este año”, comentó Joe Mazzeo, director del torneo.

“Invitamos a todos los habitantes de Los Cabos a que nos acompañen durante la semana del torneo para presenciar un gran espectáculo de golf y disfrutar de la acción del PGA Tour, junto con toda la diversión y la emoción de este evento de talla mundial”, agregó.

Spaun ha disfrutado de un año profesional excepcional en 2025, destacado, por supuesto, por su victoria en el Oakmont Country Club en el 125º U.S. Open, que supuso el primer Major de su carrera. Su temporada también incluyó un total de siete Top 10, con segundos lugares en el PLAYERS Championship, el FedEx St. Jude Championship y el Cognizant Classic.

Top 10. Ben Griffin consiguió este año victorias en el Zurich Classic y el Charles Schwab Challenge, que lo llevaron a elevar su ranking mundial. (Foto especial)

Griffin, de 29 años y embajador de World Wide Technology, consiguió sus primeras victorias profesionales en 2025 al ganar el Zurich Classic y el Charles Schwab Challenge, lo que le impulsó a alcanzar el mejor ranking de su carrera, en el que se mantiene actualmente.

Además, en 2025 Griffin quedó en segundo lugar en el Memorial Tournament y en el Procore Championship que se jugó la semana pasada; en ambos casos fue superado por el No. 1 del mundo, Scottie Scheffler.

Donald ha jugado en cuatro ediciones de la Ryder Cup y ha sido asistente de capitán en dos ocasiones antes de ser nombrado capitán en 2022. Esta semana intentará llevar a Europa a su segunda victoria consecutiva por equipos. Donald fue número uno del mundo y ha conseguido 11 victorias a lo largo de su carrera en el PGA Tour y el DP World Tour.

Vuelve Tony Finau

También se ha confirmado la presencia en Los Cabos del seis veces ganador del PGA Tour Tony Finau, que volverá al WWT Championship por primera vez desde 2022. Siguiendo con la temática de la Ryder Cup, Finau fue miembro del equipo estadounidense ganador en 2021 en Whistling Straits.

No se olvida de México. Vuelve Austin Eckroat a Los Cabos para defender el título que ganó en 2024. (Foto especial)

Eckroat vendrá a defender su título que ganó el año pasado por un golpe, consiguiendo así su segunda victoria del año y de su carrera en el PGA Tour. El jugador de 26 años se convirtió en el segundo ganador consecutivo del WWT Championship en lograr una ronda final de 63 golpes. Al levantar el emblemático trofeo Cabo Arch, Eckroat, el ‘Cabo Kid’, consiguió su segunda victoria en Los Cabos, tras haber ganado también el Cabo Collegiate como amateur de Oklahoma State en 2019.

El torneo reunirá a 120 jugadores que competirán en 72 hoyos de juego por golpes como parte de la temporada de la FedExCup. Este torneo otorgará 500 puntos.

Diamante Cabo San Lucas será nuevamente la sede y el anfitrión del WWT Championship, el torneo más antiguo y exitoso del PGA Touren México. El campo anfitrión, El Cardonal, inaugurado en 2014, es el primer campo de golf diseñado por TGR Design y Tiger Woods, ganador en 82 ocasiones en el PGA Tour.

Los boletos para el World Wide Technology Championship 2025 están a la venta en Tickets.wwtchampionship.com.

Las cuatro rondas serán televisadas y distribuidas mundialmente a través de la extensa red del PGA Tour, incluyendo Golf Channel en Estados Unidos y Golf Channel Latin America en México y en toda Latinoamérica.