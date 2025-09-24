PGA Riviera Maya Golf Club será sede del torneo WALA 2025

Bello escenario. El PGA Riviera Maya, diseñado por Robert Trent Jones Jr., será sede del torneo amateur femenil más importante de Latinoamérica. (Foto especial)

México será sede por primera vez del torneo Women´s Amateur Latin America (WALA), la quinta edición de este evento se llevará a cabo en el PGA Riviera Maya Golf Club, Tulum, del 23 al 25 de noviembre de 2025, informó The R&A y la ANNIKA Foundation.

El torneo WALA convoca a las mejores 60 jugadoras del World Amateur Golf Ranking (WAGR) de la región. La ganadora obtendrá exenciones para tres Majors en 2026: el AIG Women´s Open, en Royal Lytham & St Annes, Inglaterra; The Chevron Championship, en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos; y The Amundi Evian Championship, en el Evian Resort Golf Club, Francia.

Además, las tres mejores posicionadas del WALA 2025 en PGA Riviera Maya recibirá una exención para participar en The Women´s Amateur Championship y para el Campeonato Sudamericano Amateur del próximo año.

La colombiana Valery Plata fue campeona del WALA en 2021, luego fueron las argentinas: Valentina Rossi (2022) y Ela Anacona (2023). La mexicana Clarisa Temelo triunfó en 2024 en Perú, se llevó la victoria por seis golpes de ventaja.

“Nos da una gran satisfacción poder llevar el Women´s Amateur Latin America a una nueva sede en México. El PGA Riviera Maya es un destino maravilloso y estamos seguros de que el talentoso grupo de jugadoras disfrutará la oportunidad de mostrar sus habilidades mientras el campeonato continúa su crecimiento”, comentó a través de un comunicado Mark Lawrie, regional managing director The R&A para Latinoamérica y el Caribe.

Talento amateur. La mexicana Clarisa Temelo ganó el torneo WALA 2024 en Perú. (Foto especial)

Lawrie agradeció a Grupo Piñero y al PGA Riviera Maya por su gran interés en apoyar el campeonato y ser los anfitriones. “Esperamos trabajar conjuntamente con el club y seguir afianzando el vínculo con la ANNIKA Foundation para organizar este evento por quinta ocasión”.

Annika Sörenstam, ganadora de 10 Majors, expresó: “estamos muy entusiasmados de llevar el Women´s Amateur Latin America por primera vez a PGA Riviera Maya en México. Este destino ofrece un escenario increíble para mostrar el talento de la región, y estamos realmente agradecidos con los dirigentes del club por su generoso apoyo en la organización de este campeonato”.

Jaime Sitjar, CEO de la división de Real Estate y Golf del Grupo Piñero, agregó: “es un verdadero honor ser sede del Women´s Amateur Latin America 2025 en México, en nuestro campo de PGA Riviera Maya. Este campeonato representa lo mejor del golf amateur femenino y refleja nuestro firme compromiso de promover este deporte y sus valores tanto en México como en el Caribe”.

En 2024 el torneo WALA se celebró en Lima Golf Club en Perú, y las tres ediciones anteriores en Pilar Golf en Argentina.

El PGA Riviera Maya, diseñado por Robert Trent Jones Jr., ofrece una espectacular sinergia entre la jungla maya, los lagos naturales, los cenotes y sus dos campos de golf: uno con 18 hoyos y otro de nueve hoyos par 3.