Semana 4 de la NFL: Mahomes vs Jackson y Parsons contra Cowboys; duelos de antología

SACARÁN CHISPAS. Mahomes vs Jackson, un duelo esperado por toda la afición. (Imagen generada por la IA Manus para fines ilustrativos).

Mahomes y Jackson, cara a cara por la supervivencia

El duelo entre Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, y los Baltimore Ravens de Lamar Jackson, será el séptimo enfrentamiento entre ambos mariscales de campo. Mahomes domina la serie con cinco victorias por una de Jackson.

El partido, que se jugará el domingo a las 14:25 horas, tiene tintes dramáticos: el perdedor quedará con marca de 1-3, lo que estadísticamente reduce sus posibilidades de clasificar a playoffs.

CHIEFS Y RAVENS, LEJOS DE SU MEJOR VERSIÓN

Los Chiefs llegan sin sus receptores estelares: Xavier Worthy, lesionado, y Rashee Rice, suspendido. Su ofensiva depende de la creatividad de Mahomes y el aporte de Travis Kelce.

Por su parte, los Ravens vienen de una dura derrota ante Detroit Lions, en la que Jackson fue capturado siete veces, evidenciando problemas en la línea ofensiva.

MICAH PARSONS, CARA A CARA CON SU PASADO

Otro duelo estelar será el Cowboys vs Packers, el domingo a las 18:20 horas, donde el apoyador Micah Parsons enfrentará a su exequipo. El jugador fue traspasado por decisión del polémico dueño de Dallas, Jerry Jones, y ahora buscará revancha.

Los Packers son favoritos ante unos Cowboys que no contarán con su receptor estrella CeeDee Lamb y han mostrado debilidades defensivas.

EAGLES VS BUCCANEERS Y EL DEBUT EN IRLANDA

En otro duelo de invictos, los Philadelphia Eagles visitarán a los Tampa Bay Buccaneers el domingo a las 11:00 horas. El entrenador de Bucs, Todd Bowles, tiene ventaja de 4-1 sobre el coach de Eagles, Nick Sirianni.

Además, la NFL hará historia con el primer partido de temporada regular en Irlanda, cuando los Pittsburgh Steelers de Aaron Rodgers enfrenten a los Minnesota Vikings el domingo a las 07:30 horas en el Croke Park de Dublín.

CALENDARIO COMPLETO DE LA SEMANA 4 (HORA CDMX)

Jueves 25 de septiembre

Cardinals vs Seahawks | 18:15 h

Domingo 28 de septiembre

Steelers vs Vikings | 07:30 h

| Falcons vs Commanders | 11:00 h

| Giants vs Chargers | 11:00 h

| Texans vs Titans | 11:00 h

| Buccaneers vs Eagles | 11:00 h

| Patriots vs Panthers | 11:00 h

| Bills vs Saints | 11:00 h

| Lions vs Browns | 11:00 h

| 49ers vs Jaguars | 14:05 h

| Rams vs Colts | 14:05 h

| Raiders vs Bears | 14:25 h

| Chiefs vs Ravens | 14:25 h

| Cowboys vs Packers | 18:20 h

Lunes 29 de septiembre