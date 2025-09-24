Sergio Pérez visita también sede de Cadillac en Silverstone

El piloto mexicano ya visitó Silverstone. Sergio Pérez se encuentra optimista por ser nuevo piloto de Cadillac y aunque sabe que iniciarán en una posición difícil, le importa el progreso que logren como equipo. (@CadillacF1)

El mexicano Sergio Pérez visitó primero la sede de Cadillac en Charlotte, Carolina del Norte, y luego viajó hasta Silverstone para conocer todo lo que allí se está armando de cara a la temporada 2026 de la Fórmula 1, ahora como piloto de la nueva escudería.

El tapatío aprovechó para conversar con los miembros del equipo y dejarles un mensaje sobre cómo cree que se debe trabajar en este gran proyecto que significa construir un equipo de Fórmula 1 desde cero.

“Siempre es importante arrancar debidamente, pero para mí es irrelevante cómo comenzamos. Lo importante es dónde terminamos y el progreso que podemos tener en los lugares clave”, dijo el mexicano ante la aprobación de Graeme Lowdon, jefe de la escudería.

‘Checo’ Pérez ya había referido a su mentalidad para encarar esta nueva etapa de su carrera, luego de cuatro años en Red Bull donde la meta era ganar carreras y subir al podio regularmente.

Reajustar los objetivos del pasado

“Es importante, obviamente, reajustar mis objetivos del pasado. Pero también estoy aquí para progresar junto con el equipo. Estoy seguro de que vamos a comenzar en una posición muy difícil. Pero para mí no se trata de dónde empezamos, sino de qué tan rápido logramos progresar. Esa es la clave”.

Identificación. Sergio Pérez tendrá nueva credencial para la temporada 2026 de la Fórmula 1. (@CadillacF1)

Y añadió. “Sé que los pilotos de carreras pueden desesperarse. Es muy fácil decirlo, pero cuando estás en la parrilla durante 24 carreras y peleando en la parte trasera, la desesperación puede aparecer. Pero para mí, lo principal aquí es avanzar junto al equipo y disfrutar el camino. Porque en este punto de mi carrera, un trofeo más o uno menos es irrelevante”.

Pérez sabe muy bien lo que quiere en la nueva escudería Cadillac: “Quiero poder disfrutar el camino, pero también dar lo mejor de mí en cada fin de semana. Si logro hacerlo durante 24 fines de semana, estaré bastante feliz”.

El piloto mexicano fue anunciado como piloto de Cadillac a finales de agosto junto a Valtteri Bottas, pero no había podido visitar las diferentes sedes de la escudería, ya que trabajará de forma separada entre Estados Unidos e Inglaterra.