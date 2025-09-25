Cruz Azul sigue en la cima pese al tropiezo; Toluca y Monterrey pisan fuerte rumbo a la Liguilla

EMPATE CON SABOR A DERROTA PARA CRUZ AZUL
Cruz Azul igualó 2-2 ante Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes, rompiendo su racha de siete triunfos consecutivos, aunque conservó el liderato del torneo con 24 puntos. El uruguayo Santiago Homechenko fue la figura del partido al marcar los dos goles de los Gallos Blancos, uno de ellos tras un error del arquero Kevin Mier.
Por los celestes anotaron el argentino José Paradela y el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, quienes mantuvieron a los capitalinos en la cima, por encima de Toluca y Monterrey, ambos con 22 unidades.
TOLUCA APLASTA A RAYADOS Y AMÉRICA ESCALA POSICIONES
En el Estadio Nemesio Diez, Toluca goleó 6-2 a Monterrey con una actuación estelar del portugués Paulinho, quien firmó un hat-trick. También marcaron el argentino Nicolás Castro (doblete) y Jesús Angulo. Por los regiomontanos descontaron Germán Berterame y el español Óliver Torres.
El defensa Sergio Ramos falló un penalti al minuto 20, lo que marcó el rumbo del partido. Con sus goles, Paulinho y Berterame llegaron a seis dianas, igualando al español Sergio Canales, aunque todos siguen por debajo del líder de goleo, el italiano Joao Pedro de San Luis, con ocho tantos.
ZENDEJAS DA EL TRIUNFO AL AMÉRICA Y TIGRES SE METE AL TOP 5
En un duelo cerrado, América venció 0-1 a San Luis con gol de Alejandro Zendejas, alcanzando el cuarto lugar con 21 puntos, dos más que Tigres UANL, que derrotó 2-0 a Atlas y se colocó en la quinta posición.
En otros resultados, Santos Laguna venció 1-0 a Tijuana con gol agónico del colombiano Cristian Dájome, mientras que Juárez FC y Guadalajara ganaron sus respectivos encuentros ante Pumas UNAM y Necaxa por marcador de 3-1. Puebla y Pachuca, así como León y Mazatlán, empataron 2-2.
HORARIOS DE LA JORNADA 11 DEL APERTURA 2025 (CDMX)
Viernes 26 de septiembre
- 19:00 h | Juárez FC vs León – Estadio Olímpico Benito Juárez
- 21:00 h | Puebla vs Guadalajara – Estadio Cuauhtémoc
Sábado 27 de septiembre
- 17:00 h | Pachuca vs Atlético San Luis – Estadio Hidalgo
- 17:00 h | Atlas vs Necaxa – Estadio Jalisco
- 19:00 h | Monterrey vs Santos Laguna – Estadio BBVA
- 19:00 h | Toluca vs Mazatlán – Estadio Nemesio Diez
- 21:05 h | América vs Pumas UNAM – Estadio Ciudad de los Deportes
Domingo 28 de septiembre
- 17:00 h | Querétaro vs Tigres UANL – Estadio Corregidora
- 21:05 h | Tijuana vs Cruz Azul – Estadio Caliente