Cruz Azul sigue en la cima pese al tropiezo; Toluca y Monterrey pisan fuerte rumbo a la Liguilla

Liga MX: Toluca - Monterrey Nicolás Castro (i) de Toluca anota un gol frente a Santiago Mele de Monterrey. EFE/Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

EMPATE CON SABOR A DERROTA PARA CRUZ AZUL

Cruz Azul igualó 2-2 ante Querétaro en el Estadio Ciudad de los Deportes, rompiendo su racha de siete triunfos consecutivos, aunque conservó el liderato del torneo con 24 puntos. El uruguayo Santiago Homechenko fue la figura del partido al marcar los dos goles de los Gallos Blancos, uno de ellos tras un error del arquero Kevin Mier.

Por los celestes anotaron el argentino José Paradela y el uruguayo Gabriel “Toro” Fernández, quienes mantuvieron a los capitalinos en la cima, por encima de Toluca y Monterrey, ambos con 22 unidades.

TOLUCA APLASTA A RAYADOS Y AMÉRICA ESCALA POSICIONES

En el Estadio Nemesio Diez, Toluca goleó 6-2 a Monterrey con una actuación estelar del portugués Paulinho, quien firmó un hat-trick. También marcaron el argentino Nicolás Castro (doblete) y Jesús Angulo. Por los regiomontanos descontaron Germán Berterame y el español Óliver Torres.

El defensa Sergio Ramos falló un penalti al minuto 20, lo que marcó el rumbo del partido. Con sus goles, Paulinho y Berterame llegaron a seis dianas, igualando al español Sergio Canales, aunque todos siguen por debajo del líder de goleo, el italiano Joao Pedro de San Luis, con ocho tantos.

ZENDEJAS DA EL TRIUNFO AL AMÉRICA Y TIGRES SE METE AL TOP 5

En un duelo cerrado, América venció 0-1 a San Luis con gol de Alejandro Zendejas, alcanzando el cuarto lugar con 21 puntos, dos más que Tigres UANL, que derrotó 2-0 a Atlas y se colocó en la quinta posición.

En otros resultados, Santos Laguna venció 1-0 a Tijuana con gol agónico del colombiano Cristian Dájome, mientras que Juárez FC y Guadalajara ganaron sus respectivos encuentros ante Pumas UNAM y Necaxa por marcador de 3-1. Puebla y Pachuca, así como León y Mazatlán, empataron 2-2.

HORARIOS DE LA JORNADA 11 DEL APERTURA 2025 (CDMX)

Viernes 26 de septiembre

19:00 h | Juárez FC vs León – Estadio Olímpico Benito Juárez

| – Estadio Olímpico Benito Juárez 21:00 h | Puebla vs Guadalajara – Estadio Cuauhtémoc

Sábado 27 de septiembre

17:00 h | Pachuca vs Atlético San Luis – Estadio Hidalgo

| – Estadio Hidalgo 17:00 h | Atlas vs Necaxa – Estadio Jalisco

| – Estadio Jalisco 19:00 h | Monterrey vs Santos Laguna – Estadio BBVA

| – Estadio BBVA 19:00 h | Toluca vs Mazatlán – Estadio Nemesio Diez

| – Estadio Nemesio Diez 21:05 h | América vs Pumas UNAM – Estadio Ciudad de los Deportes

Domingo 28 de septiembre