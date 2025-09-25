Fide Gran Swiss (3)

CAMPEÓN. El GM Anish Giri.

Giri (Hol) se alzó con un claro primer puesto, mientras que tres compartieron el segundo lugar. Se resolvió según el rating promedio de los oponentes enfrentados durante el torneo. Bluebaum (Ale), con un rating más bajo, tuvo rivales más fuertes y se aseguró la plaza para el Torneo de Candidatos, dejando a Firouzja (Fra) en tercera posición.

El GM Anish Giri ejecutó una partida lenta y meticulosa para vencer al GM Hans Niemann, asegurándose el título del Gran Suizo de la FIDE 2025 con una puntuación de 8/11. Giri garantizó su plaza en el Torneo de Candidatos de la FIDE 2026. Junto a él estará el GM Matthias Bluebaum, quien empató contra el GM Alireza Firouzja y se destacó entre los tres jugadores con 7.5/11 gracias a los mejores desempates. Su clasificación se confirmó tras la incapacidad del GM Vincent Keymer (Ale), de aprovechar una posición prometedora pero extremadamente complicada frente al GM Arjun Erigaisi y tener que conformarse con el 4to lugar.

CLASIFICACIÓN AL TORNEO DE CANDIDATOS

Al final, solo Giri logró vencer en los siete tableros principales, los únicos relevantes para la clasificación al Torneo de Candidatos.

En el último día del torneo, ocho jugadores competían por las dos plazas disponibles para el Torneo de Candidatos, pero solo uno, Bluebaum, tenía la combinación ideal de puntos y desempates que le otorgaba grandes posibilidades con un empate. El resto necesitaba prácticamente una victoria para clasificarse.

Los primeros en quedar fuera de la contienda fueron los jugadores más jóvenes. El gran maestro de 15 años, Andy Woodward (USA), no tuvo ninguna oportunidad frente al imponente GM Yu Yangyi (CHN).

IMPRESIONANTE RACHA INVICTA

Woodward mostró un desempeño equivalente a un rating de 2784, sumando 33 puntos a su elo, mientras que Mishra (USA), de 16 años, alcanzó un rendimiento de 2828, ganando 32 puntos que le permitieron superar la barrera de los 2650. Además, extendió su impresionante racha invicta en ajedrez clásico a 67 partidas, un logro que suele verse solo en profesionales experimentados en la cúspide de su carrera.

Examinemos cómo pudo ganar Keymer

Erigaisi (Ind) – Keymer (Ale)

1.d4 Cf6 2.c4 e6 3.Cf3 b6 4.a3 Ab7 5.Cc3 d6 6.Dd3 g6 7.e4 Ag7 8.Ae2 Cbd7 9.h3 0–0 10.Ae3 a6 11.0–0 c5 12.d5 exd5 13.exd5 b5 14.b3 Te8 15.Dd2 b4 16.axb4 cxb4 17.Ca4 a5 18.Ad3 Ce4 19.Axe4 Axa1 20.Txa1 Txe4 21.Cg5 Te8 22.Ad4 De7 23.f3 Ta6 24.Df4 Ac8 25.h4? Ce5 26.Axe5 dxe5 27.De3 f5? 28.Cc5 Da7 29.Te1 Td6 30.f4 e4 31.Cf3?

Con la ventaja de saber que hay algo especial en la posición del diagrama, ¿puede encontrar la jugada ganadora?

.

. .

31….Aa6? (La jugada ganadora es la improbable 31….Ae6! 32 Ce5 Axd5! 33 cxd5 Txd5 o 32 Cxe6 Dxe3+ 33 Txe3 exf3)

32 32.Ce5 Tc8 33.Ca4 Dxe3+ 34.Txe3 Ab7 35.h5 g5 36.fxg5 Tc7 37.g4 Te7 38.Cd3 Tg7 39.Cf2 Txg5 40.Rf1 Axd5 41.cxd5 Txd5 42.Re2 Rf8 43.Cb6 Tb5 44.Cc4 fxg4 45.Cd6 Tb6 46.Cdxe4 Txh5 47.Cxg4 Tf5 48.Th3 Te6 49.Rd3 Tf4 ½–½