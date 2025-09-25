Jon Rahm y Tyrrel Hatton abren por Europa el primer duelo de la Ryder Cup

Ryder Cup 2025. El español Jon Rahm sonríe during la práctica en Bethpage Black Golf Course in Farmingdale, New York. (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

El español Jon Rahm y el inglés Tyrrell Hatton abrirán este viernes la Copa Ryder 2025 en la modalidad de ‘foursome’ frente a los estadounidenses Bryson DeChambeau y Justin Thomas, en el primer duelo en la defensa del título para Europa.

Rahm y Hatton ya fueron los elegidos por el capitán europeo, Luke Donald, para abrir la última Ryder Cup en Roma, un partido que el vasco y el inglés ganaron a Scottie Scheffler y Sam Burns.

Rahm ha disputado siempre el ‘foursome’ inaugural en todas las ediciones de la Ryder que ha jugado: en 2018 junto a Justin Rose y en 2021 con Sergio García.

Está previsto que Rahm y Hatton empiecen su partido contra Thomas y DeChambeau poco después del amanecer, en el campo Bethpage Black de Nueva York, donde se prevé que el equipo de Europa será blanco de mucho ruido de parte de los aficionados locales.

Scheffler encabeza el match dos

En el segundo duelo del viernes se enfrentarán Scottie Scheffler, uno del mundo, y Russell Henley frente Ludvig Åberg y Matt Fitzpatrick del equipo europeo.

Prácticas. Scottie Scheffler, la gran figura de los Estados Unidos en la Ryder Cup, tuvo ester jueves un entrenamiento tranquilo. (ERIK S. LESSER/EFE)

En el tercer duelo estarán por los estadounidenses Collin Morikawa y Harris English frente a Rory McIlroy, dos del mundo, y Tommy Fleetwood.

Esos tres de los duelos anticipan grandes emociones para la jornada inaugural del viernes.

Dos jugadores LIV Golf

Bryson DeChambeau es el único integrante del equipo estadounidense que compite, como Jon Rahm, en el LIV Golf, el circuito saudí.

En otro ambiente. Bryson DeChambeau brindará emociones a la liga del golf saudí, LIV Golf, al igual que Jon Rahm. (ERIK S. LESSER/EFE)

El ‘foursome’ es una modalidad con una sola bola por pareja que van golpeando de forma alterna. El que tenga la puntuación más baja gana el hoyo, y si las puntuaciones son iguales, el hoyo está empatado.

Por la tarde se jugará el ‘four-ball’, cada jugador juega su propia bola y quien consiga la puntuación individual más baja gana el hoyo. Si las dos puntuaciones más bajas son iguales, el hoyo está empatado.

¿Cuántos puntos reparte la Ryder Cup?

En la Ryder Cup se reparten 28 puntos durante tres días y el primero en llegar a 14 puntos gana. Si el partido termina empatado 14-14, el equipo campeón anterior se queda con el trofeo.

Está previsto que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acuda este viernes a Bethpage Black para apoyar al equipo local, lo hará hasta la segunda sesión de la jornada, para la disputa de los partidos de ‘fourball’.